Ozzy Osbournes jüngste Tochter Kelly meldet sich nun das erste Mal seit dem Tod ihres Vaters zu Wort und bedankt sich in einer Instagram-Story bei Fans, die ihr durch diese schwere Zeit helfen.

Sie schreibt: „Ich habe mich jetzt schon hundert Mal hingesetzt, um das hier zu schreiben, und ich weiß nicht, ob diese Worte je genug sein werden … Aber von tiefstem Herzen, danke. Die Liebe, Unterstützung und wunderschönen Nachrichten, die ich von so vielen von euch bekommen habe, haben dabei geholfen, mich durch den schwersten Moment meines Lebens zu tragen.“

Liebe, Licht und Vermächtnis

Sie reflektiert: „Trauer ist seltsam – sie schleicht sich ich Wellen an. Ich werde eine ganze Weile nicht okay sein, aber zu wissen, dass meine Familie mit unserem Schmerz nicht alleine ist, macht einen Unterschied. Ich halte mich an der Liebe, dem Licht und dem Vermächtnis, das zurückgelassen wurde, fest. Danke, dass ihr hier seid. Ich liebe euch alle so sehr.“

Kelly Osbourne war am 30. Juli zusammen mit ihrer Familie bei dem Trauerzug durch Birmingham zu sehen, wo sie mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter, Ozzy Osbournes Witwe Sharon, Blumen auf der Black Sabbath-Brücke ablegte. Daraufhin gab es eine Beisetzung im Kreise von Familie und Freunden.

Gebührender Abschied

Der Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne, ist am 22. Juli im Alter von 76 Jahren, nur wenige Wochen nach seinem Abschiedskonzert in Birmingham gestorben. Der Musiker wollte sich noch mit einem gebührenden Live-Auftritt von seinen Fans verabschieden.

Das „Back To The Beginning“-Konzert war ein voller Erfolg, dessen Erträge alle an wohltätige Zwecke gespendet wurden. Ozzy selbst sang insgesamt neun Lieder aus seinem Solokatalog und von Black Sabbath. Aufnahmen des gesamten Konzerts sollen ab 2026 in Kinos zu sehen sein.

