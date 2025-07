Am Mittwoch, den 30. Juli ab 13 Uhr hatten Fans die Gelegenheit, sich während eines Trauerzugs durch Birmingham von ihrem Idol Ozzy Osbourne zu verabschieden. Tausende waren anwesend, bejubelten und besangen den „Prince Of Darkness“ in seiner Heimatstadt. Bei der Prozession, die an ein Staatsbegräbnis erinnerte, waren selbstverständlich auch Ozzys hinterbliebene Angehörigen zugegen.

Ein angemessener Abschied

Angeführt vom Wagen mit Ozzys Leichnam bewegte sich der Trauerzug entlang der Broad Street und hielt an der Black Sabbath-Bank und -Brücke. Dort hatten Fans und alle, die der Metal-Legende die letzte Ehre erweisen wollten, bereits zahlreiche Blumen, Bilder und Luftballons hinterlassen. Die Veranstaltung fand im Vorfeld der privaten Beerdigung statt. Begleitet wurde die Prozession von der örtlichen Blaskapelle Bostin’ Brass, die einen letzten musikalischen Moment zu Ehren des außergewöhnlichen Lebens und Vermächtnisses von Ozzy Osbourne darbot.

Auch Birminghams Bürgermeister Zafar Iqbal war anwesend und sagte: „Ozzy war mehr als eine Musiklegende – er war ein Sohn Birminghams. Nachdem ihm kürzlich die Ehrenbürgerschaft der Stadt verliehen wurde und er Anfang des Monats beim umjubelten ,Back To The Beginning‘-Konzert im Villa Park auftrat, war es der Stadt wichtig, dass wir im Vorfeld einer privaten Beerdigung im Familienkreis eine angemessene und würdevolle Ehrung unterstützen. Wir wissen, wie viel seinen Fans dieser Moment bedeutet.“

Die Familie hat die Feier in enger Zusammenarbeit mit dem Birminghamer Gemeinderat organisiert und finanziert. Iqbal fährt fort: „Wir sind stolz, ihn hier mit seiner liebevollen Familie an dem Ort ausrichten zu können, an dem alles begann, und wir sind dankbar, dass sie großzügigerweise die Kosten übernommen haben, um dies zu ermöglichen und die Stadt dabei zu unterstützen, ihm den Abschied zu bereiten, den er verdient.“

Ozzy Osbourne starb am 22. Juli im Kreise seiner Liebsten. Er hinterlässt drei Kinder aus seiner ersten Ehe (darunter einen Adoptivsohn aus einer früheren Beziehung seiner ersten Frau): Jessica, Elliot und Louis. Auch mit Managerin und Ehefrau Sharon, die er 1982 heiratete, hat Ozzy bekanntlich drei Kinder: Jack, Kelly und Aimee. Insgesamt zehn Enkelkinder müssen nun ohne Opa Ozzy aufwachsen. Für sie wird er wahrscheinlich dennoch immer präsent sein.

