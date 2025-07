1975 gründete Bassist Steve Harris zusammen mit den Gitarristen Dave Sullivan und Terry Rance, Drummer Ron Matthews sowie Sänger Paul Mario Day Iron Maiden. Bereits im darauffolgenden Jahr verließen die beiden Gitarristen und der Sänger die Band wieder. 1980 stieß Paul Day zur More, die er 1982 wieder verließ. Es folgten weitere Engagements bei Wildfire und Sweet. In den letzten Jahren war es sehr ruhig um den Sänger, da er an Krebs erkrankte. Nun hat Paul Mario Day den Kampf gegen den Krebs verloren. Er wurde 69 Jahre alt.

Erinnerungen

Die Nachricht von seinem Tod verkündete Sweet-Gitarrist Andy Scott über die Sozialen Medien. „Paul Mario Day RIP“, schreibt Scott, und erinnert sich: „1985 stellten Mick Tucker und ich nach der Pause der Original-Band die erste neue Besetzung von Sweet zusammen. Wir brauchten einen Sänger, und als Paul zum Vorsingen kam, mussten wir nicht weiter suchen. Unsere ersten Auftritte fanden in Australien statt. Die Häuser waren komplett ausverkauft, was ein gutes Zeichen für die Zukunft war. Europa zog nach, und drei ausverkaufte Abende im Marquee in London brachten ein Live-Album, ein Video und eine DVD hervor.“

Das Live-Album LIVE AT THE MARQUEE erschien 1989. „Es war in verschiedenen Charts auf der ganzen Welt erfolgreich, und Pauls Gesangsleistung hat die Zeit überdauert.“ Abschließend heißt es: „Er starb friedlich in seinem Haus in Australien. Mein tiefstes Beileid gilt seiner Frau Cecily sowie seiner Familie und seinen Freunden. Ein trauriger Tag für alle Sweet-Fans.“

Ein „verdammt großartiger Sänger“

Auch More äußern sich zu Days Ableben und schreiben in den Sozialen Medien: „Wir sind zutiefst traurig über den Tod des großartigen More-Sängers Paul Mario Day.“ Weiterhin schreibt die Band: „Paul war seit seiner Zeit in einer frühen Version von Iron Maiden und natürlich mit seinem fantastischen Auftritt auf dem Album WARHEAD ein wichtiger Teil der NWOBHM. Er war eine beliebte Figur in der britischen Rock-Musik und spielte viele unvergessliche Shows, darunter die legendäre Monsters Of Rock-Show 1981 in Castle Donington mit AC/DC, Whitesnake/David Coverdale sowie Tourneen mit Iron Maiden, Def Leppard und vielen anderen legendären Künstlern.“

More-Sänger Mike Freeland erinnert sich und nennt Day einen „verdammt großartigen Sänger!“ Das Statement schließt mit den Worten: „Es ist uns eine Ehre, seine Musik weiterhin spielen zu dürfen, und wir werden jedes Mal an ihn denken, wenn wir die ersten Töne von WARHEAD anschlagen. Wir sprechen Pauls Familie und Freunden sowie den vielen Fans auf der ganzen Welt, die seine Musik lieben, unser tiefstes Beileid aus. Spielt seine Musik laut und singt mit! Danke. Rock in Peace, Paul.“ Iron Maiden haben sich bislang noch nicht zum Tod ihres einstigen Sängers geäußert.

