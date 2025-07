Wacken Open Air 2025: Das Rahmenprogramm

Sowohl im Wasteland als auch im Wackinger Village erwarten euch beim Wacken Open Air 2025 von Cagefights bis Ritterkämpfe und von Walking Acts über Motor- bis hin zu Feuer-Shows aller Art, ein Feuerwerk der Sinne – und das natürlich entsprechend musikalisch untermalt!

Wackinger Beergarden & Santa Promilla

Hier bringen euch viele Solokünstler, aber auch Akustikduos wie Van Tastik, Lutz Drenkwitz, Tales Of Nebelheym, Nikkijara die Teufelsgeigerin, NeuRuTics, Tabernis, Incantatem, Angry Zeta, Whizbow und Gregor Sintram auf Touren! Hier findet ihr eine Übersicht über die Party & Walking Acts.

Wackinger Kampfplatz

Showkampftraining und Bruchenballturniere des SSK, Rittershows, Heerlagerumzüge, Feuervarieté, Tanzdrachen Walkacts, der Haufen von Lydwas, die Dragons & Pois Show oder auch Praimfaya tanzen, kämpfen und (feuer-)spucken sich in bester Mittelaltermanier durch das geschäftige Tagesprogramm.

Hier findet ihr eine Übersicht über die Spoken Word Künstler & Shows.

Wasteland Stage

Wo wir gerade beim Thema Feuer sind, geht es direkt Hot weiter – mit Sir Henry Hot Memorial, die das tägliche Treiben auf der Wasteland Stage fulminant beenden werden. Nicht weniger heiß, dafür umso apokalyptischer, wird es im Wasteland selbst: Hier gibt es in bester „Mad Max“ Manier Cagefights, Cardrives, Motorshows, diverse Wasteland Warrior Feuershows und die allseits beliebte Plushy Party am Freitag. Musikalisch unterstützt werden die Endzeit-Performances außerdem von Godzilla In The Kitchen, High Desert Queen, Below Zero, Megabosch, Give Me Rain, Dramatist, Unsparrow, Angry Zeta (diesmal etwas futuristischer) und Ducs!

Hier findet ihr eine Übersicht über die Action Artists & Events.

