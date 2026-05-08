Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Verlosung: Kino-Tickets für ‘Mortal Kombat II’ zu gewinnen

Mortal Kombat II
C.J. Bloomfield als “Baraka”
Foto: Courtesy Warner Bros. Pictures. All rights reserved.
von
Das explosive Abenteuer ‘Mortal Kombat II’ läuft seit dem 07.05. im Kino. Gewinnt hier Tickets für das Leinwandspektakel.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

New Line Cinema präsentiert die neueste hochkarätige Verfilmung der erfolgreichen Videospielreihe ‘Mortal Kombat’ in all ihrer brutalen Pracht. In ‘Mortal Kombat II’ kehren die Lieblinge der Fans zurück – noch schlagkräftiger, noch entschlossener und diesmal verstärkt durch keinen Geringeren als Johnny Cage höchstpersönlich.

Mortal Kombat II_Hauptplakat_TIF_High_Res_JPEG

Auf die Helden wartet ein gnadenloser, blutiger Kampf, der alles Bisherige in den Schatten stellt. Das Ziel: die Schreckensherrschaft von Shao Khan zu beenden. Doch der Einsatz könnte nicht höher sein, denn es geht um das Überleben von Earthrealm – und das Schicksal seiner letzten Verteidiger.

Mortal Kombat II
Tati Gabrielle als “Jade”

An der Seite von Karl Urban als Johnny Cage spielen Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman sowie Chin Han, Tadanobu Asano als Lord Raiden, Joe Taslim als Bi-Han und Hiroyuki Sanada als Hanzo Hasashi und Scorpion.

 

Mortal Kombat II
Martyn Ford als “Shao Kahn” und Ludi Lin als “Liu Kang”

Für die Fortsetzung seines explosiven Kinoabenteuers aus dem Jahr 2021 kehrte Regisseur Simon McQuoid auf den Regiestuhl zurück. Das Drehbuch stammt von Jeremy Slater und basiert auf dem Videospiel von Ed Boon und John Tobias. Produziert wurde ‘Mortal Kombat II’ von Todd Garner, E. Bennett Walsh, James Wan, Toby Emmerich und Simon McQuoid und ausführend produziert von Michael Clear, Judson Scott, Jeremy Slater, Ed Boon und Lawrence Kasanoff.

 

Mortal Kombat II
Joe Taslim als “Bi-Han”

Zum Filmteam um McQuoid gehörten Kameramann Stephen F. Windon, Produktionsdesigner Yohei Taneda, Editor Stuart Levy und Kostümdesignerin Cappi Ireland. Für das Casting zeichnete Rich Delia verantwortlich. Die Musik stammt von Benjamin Wallfisch.

 

Mortal Kombat II
Martyn Ford als “Shao Kahn”

Gewinnt eines von 5 Kino-Tickets (einlösbar in den meisten großen Kinoketten) für ‘Mortal Kombat II’, verlost von Swordfish PR!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Mortal“ schreiben:

    Dein Name (Pflichtfeld)

    Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

    Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

    PLZ (Pflichtfeld)

    Ort (Pflichtfeld)

    Deine Lösung (Pflichtfeld)

    TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

    Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

    Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

    Teilnahmeschluss ist der 11.05.2026, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.


    Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

    Courtesy Warner Bros. Pictures
    Courtesy Warner Bros. Pictures
    Courtesy Warner Bros. Pictures
    Courtesy of Warner Bros. Picture

    Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

    teilen
    mailen
    teilen

    Themen

    ‘Mortal Kombat II’ Gewinnspiel Karl Urban Kino Tati Gabrielle Tickets Verlosung
    Lovecraft trifft Doom trifft Comic-Kunst – Premiere in Berlin
    The Colour out of Space Chapter 1
    Comic-Künstler Andreas Hartung bringt H.P. Lovecrafts ‘Die Farbe aus dem All’ auf die Leinwand. Die Premiere mit Liveband findet im April 2026 in Berlin statt.
    Seit über zehn Jahren arbeitet der Berliner Comic-Künstler und METAL HAMMER-Layouter Andreas Hartung an einer radikal entschleunigten Adaption von H. P. Lovecrafts Erzählung ‘Die Farbe aus dem All’ (‘The Colour Out Of Space’). Entstanden ist eine wortlose Comic-Stummfilm-Arbeit, die Bild und Live-Musik zu einem düsteren Gesamterlebnis verbindet. Am 23. April findet im Kino Babylon in Berlin die Premiere des abschließenden fünften Kapitels statt. Lovecrafts Geschichte ist schnell erzählt: Auf einer abgelegenen Farm schlägt ein Meteorit ein. Die Natur scheint zunächst zu gedeihen, doch bald kippt die Idylle. Ernte und Tiere verfallen, die Landschaft verliert ihre Farbe, eine unheimliche Mattigkeit breitet…
    Weiterlesen
    Zur Startseite