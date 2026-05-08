New Line Cinema präsentiert die neueste hochkarätige Verfilmung der erfolgreichen Videospielreihe ‘Mortal Kombat’ in all ihrer brutalen Pracht. In ‘Mortal Kombat II’ kehren die Lieblinge der Fans zurück – noch schlagkräftiger, noch entschlossener und diesmal verstärkt durch keinen Geringeren als Johnny Cage höchstpersönlich.

Auf die Helden wartet ein gnadenloser, blutiger Kampf, der alles Bisherige in den Schatten stellt. Das Ziel: die Schreckensherrschaft von Shao Khan zu beenden. Doch der Einsatz könnte nicht höher sein, denn es geht um das Überleben von Earthrealm – und das Schicksal seiner letzten Verteidiger.

An der Seite von Karl Urban als Johnny Cage spielen Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman sowie Chin Han, Tadanobu Asano als Lord Raiden, Joe Taslim als Bi-Han und Hiroyuki Sanada als Hanzo Hasashi und Scorpion.

Für die Fortsetzung seines explosiven Kinoabenteuers aus dem Jahr 2021 kehrte Regisseur Simon McQuoid auf den Regiestuhl zurück. Das Drehbuch stammt von Jeremy Slater und basiert auf dem Videospiel von Ed Boon und John Tobias. Produziert wurde ‘Mortal Kombat II’ von Todd Garner, E. Bennett Walsh, James Wan, Toby Emmerich und Simon McQuoid und ausführend produziert von Michael Clear, Judson Scott, Jeremy Slater, Ed Boon und Lawrence Kasanoff.

Zum Filmteam um McQuoid gehörten Kameramann Stephen F. Windon, Produktionsdesigner Yohei Taneda, Editor Stuart Levy und Kostümdesignerin Cappi Ireland. Für das Casting zeichnete Rich Delia verantwortlich. Die Musik stammt von Benjamin Wallfisch.

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Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Mortal“ schreiben:

Dein Name (Pflichtfeld) Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld) Straße und Hausnummer (Pflichtfeld) PLZ (Pflichtfeld) Ort (Pflichtfeld) Deine Lösung (Pflichtfeld)

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 11.05.2026, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

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