Mit ‘Die drei Tage des Condor’ schuf der Oscar-prämierte Sydney Pollack einen intelligenten und hochspannenden Polit-Thriller, der die Macht und zweifelhaften Moralvorstellungen der Geheimdienste kritisch infrage stellt. Die Geschichte um CIA-Agent Joe Turner, der gegen einen unerbittlichen Machtapparat ankämpft, ist mit dem preisgekrönten Robert Redford in der Hauptrolle hochkarätig besetzt.

Kurzinhalt

CIA-Agent Joe Turner (Robert Redford) findet in seinem Büro ein Massaker vor: Alle Kollegen liegen erschossen am Boden.

Sofort gibt er unter seinem Decknamen „Condor“ Meldung an die Zentrale – und entgeht kurz darauf nur knapp einem Anschlag.

Er taucht unter und zwingt die Fotografin Kathy Hale (Faye Dunaway), ihm Unterschlupf zu gewähren. Er will und muss herausfinden, wer hinter diesem mörderischen Komplott steckt…

Am 5. Mai kehrt der Thriller, der laut Time Out ein „faszinierendes Stück Neo-Hitchcock“ ist, und zu den Klassikern des Paranoia-Kinos der 70er Jahre gehört, zurück auf die große Leinwand. Einen Eindruck zum Film vermittelt der Trailer:

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‘Die drei Tage des Condor’

Regie: Sydney Pollack; mit: Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson, Max von Sydow, John Houseman, Addison Powell, Tina Chen, Jess Osuna, Walter McGinn, Michael Kane u.v.a.

Kino-Event-Tag: 5. Mai 2026

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Circa 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

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Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Condor“ schreiben:

Dein Name (Pflichtfeld) Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld) Straße und Hausnummer (Pflichtfeld) PLZ (Pflichtfeld) Ort (Pflichtfeld) Deine Lösung (Pflichtfeld)

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 29.04.2026, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

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