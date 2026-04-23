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Verlosung: Kino-Tickets für ‘Die drei Tage des Condor’ zu gewinnen

Condor-Beitrag
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Sydney Pollacks intensiver Polit-Thriller kehrt in 4k restauriert zurück auf die große Leinwand, hochkarätig besetzt mit Robert Redford.
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Mit ‘Die drei Tage des Condor’ schuf der Oscar-prämierte Sydney Pollack einen intelligenten und hochspannenden Polit-Thriller, der die Macht und zweifelhaften Moralvorstellungen der Geheimdienste kritisch infrage stellt. Die Geschichte um CIA-Agent Joe Turner, der gegen einen unerbittlichen Machtapparat ankämpft, ist mit dem preisgekrönten Robert Redford in der Hauptrolle hochkarätig besetzt.

Condor-Plakat

Kurzinhalt

CIA-Agent Joe Turner (Robert Redford) findet in seinem Büro ein Massaker vor: Alle Kollegen liegen erschossen am Boden.

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Sofort gibt er unter seinem Decknamen „Condor“ Meldung an die Zentrale – und entgeht kurz darauf nur knapp einem Anschlag.

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Er taucht unter und zwingt die Fotografin Kathy Hale (Faye Dunaway), ihm Unterschlupf zu gewähren. Er will und muss herausfinden, wer hinter diesem mörderischen Komplott steckt…

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Am 5. Mai kehrt der Thriller, der laut Time Out ein „faszinierendes Stück Neo-Hitchcock“ ist, und zu den Klassikern des Paranoia-Kinos der 70er Jahre gehört, zurück auf die große Leinwand. Einen Eindruck zum Film vermittelt der Trailer:

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‘Die drei Tage des Condor’

Regie: Sydney Pollack; mit: Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson, Max von Sydow, John Houseman, Addison Powell, Tina Chen, Jess Osuna, Walter McGinn, Michael Kane u.v.a.

Kino-Event-Tag: 5. Mai 2026

DieDreiTageDesCondor_1

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Circa 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

Condor-Gutscheine

Gewinnt 2×2 Kino-Tickets für ‘Die drei Tage des Condor’!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Condor“ schreiben:

    Dein Name (Pflichtfeld)

    Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

    Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

    PLZ (Pflichtfeld)

    Ort (Pflichtfeld)

    Deine Lösung (Pflichtfeld)

    TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

    Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

    Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

    Teilnahmeschluss ist der 29.04.2026, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.


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    Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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