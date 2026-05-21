Verlosung: Kino-Tickets für ‘Spaceballs’ zu gewinnen

Nach Komödienklassikern wie ‘Der wilde wilde Westen’ oder ‘Frankenstein Junior’ hatte sich Regisseur, Produzent und Co-Auto Mel Brooks in eine weit entfernte Galaxie begeben, um eine der berühmtesten Genreparodien der Filmgeschichte zu drehen.

Zum Inhalt:

Die Herrscher des Planeten Spaceball haben die wertvolle Atmosphäre um ihren Stern auf idiotische Weise vergeudet. Nun schmieden sie einen Geheimplan, um die Atemluft von ihren friedlichen Nachbarn des Planeten Druidia abzusaugen.

Der listige Präsident Skroob erteilt dem Flaggschiff seiner Raumflotte unter dem Kommando von Lord Helmchen den Befehl, die verwöhnte Prinzessin Vespa von Druidia zu entführen.

Allerdings hat er weder mit Weltraum-Draufgänger Lone Starr gerechnet noch mit dessen Co-Pilot Waldi, dem Möter, ebenso wenig wie mit der Ehren-Druidin Dotti oder gar der geheimen Macht des „Safts“ …

Ob ‘Krieg der Sterne’, ‘Star Trek – Der Film’ oder ‘Kampfstern Galactica’ – hier wird alles, was sich Science-Fiction oder Fantasy nennt, durch den Kakao gezogen. Dabei hält Mel Brooks das Laserzepter nicht nur hinter, sondern auch vor der Kamera in den Händen und brilliert in einer Doppelrolle als Yogurt und Präsident Skroob. Unterstützt wird er dabei von Rick Moranis (‘Der kleine Horrorladen’), John Candy (‘Allein mit Onkel Buck’), Bill Pullman (‘Independence Day’) und Daphne Zuniga (‘Melrose Place’).

Am 2. Juni kehrt die Komödie, die sich bis heute enormer Beliebtheit erfreut und im kommenden Jahr eine Fortsetzung erhält, restauriert in 4K und mit jeder Menge Saft zurück auf die große Leinwand. Einen Eindruck zum Film vermittelt der Trailer:

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‘Spaceballs’

Regie: Mel Brooks; mit: Mel Brooks, John Candy, Rick Moranis, Bill Pullman, Daphne Zuniga u.a.

KINO-EVENTTAG: 2. Juni 2026

Kino-Event-Reihe Best Of Cinema:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Circa 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen Best Of Cinema in Kooperation mit Studiocanal, Tobis, X Verleih, Capelight Pictures und Warner Bros. Pictures großartige Meisterwerke der Filmgeschichte.

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Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Spaceballs“ schreiben:

Dein Name (Pflichtfeld) Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld) Straße und Hausnummer (Pflichtfeld) PLZ (Pflichtfeld) Ort (Pflichtfeld) Deine Lösung (Pflichtfeld)

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 27.05.2026, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

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