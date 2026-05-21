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METAL HAMMER: Wie ergab sich der Beitrag von Dani Filth von Cradle Of Filth für den Song ‘I Don’t Care’.

Tarja: Dani ist das perfekte Beispiel für den Kontrast, den ich für FRISSON NOIR generell gesucht habe. Anfangs traute ich mich nicht, ihn zu fragen. Irgendwann habe ich ihm einfach eine Nachricht geschickt und meinen Wunsch geäußert. Schon nach fünf Minuten kam seine Antwort: „Hallo Tarja, ich würde sehr gerne mit dir arbeiten!“ Also schickte ich Dani das betreffende Stück und erklärte ihm: „Ich möchte, dass du im ganzen Song mitsingst, und nicht, wie bei einem Duett oft üblich, nur in der ein oder anderen Strophe. Ich möchte, dass du während des gesamten Songs an meiner Seite bist!“ Ich bewundere Dani und verfolge seine Karriere seit vielen Jahren. Er ist ein intellektueller Typ, der sein Image, seine Persönlichkeit und die Marke Cradle Of Filth systematisch aufgebaut hat.

MH: Warst du in deiner Jugend Cradle Of Filth-Fan? Standst du früher überhaupt auf Heavy Metal?

T: Nein, früher hat mich Heavy Metal nicht sonderlich interessiert. Natürlich kannte ich Metallicas Schwarzes Album, und durch meinen sieben Jahre älteren Bruder auch Whitesnake, die Scorpions oder Alice Cooper. Aber bis Nightwish war Metal für mich kein großes Thema.

Sonderbares Vögelchen

MH: Metallica, Whitesnake, die Scorpions – sie alle haben männliche Sänger. Warst du dir sicher, dass du in diese Welt hineinpassen würdest?

T: Wie hätte ich mir sicher sein sollen? Nightwish wurden vor allem deshalb zum Phänomen, weil ich eine Frau bin. Andererseits war ich es gewohnt, unter Männern zu sein. Ich habe zwei Brüder, war an der Grundschule sechs Jahre lang das einzige Mädchen in der Klasse und habe mit den Jungs Fußball gespielt. Auch zu Beginn meiner Karriere als Metal-Sängerin war ich ständig von Männern umgeben. Backstage bei Nightwish-Konzerten traf man früher kaum Frauen. Anfangs war ich in dieser Welt eher eine Art sonderbares Vögelchen.

MH: Steht deine 14-jährige Tochter auf Heavy Metal?

T: Wenn Naomi ihre Hausaufgaben erledigt, hört sie meistens Soundtracks, ohne Texte, manchmal aber auch Lady Gaga oder Heavy Metal. Durch sie habe ich einige mir bislang unbekannte Metal-Bands kennengelernt, etwa Falling In Reverse, die wir uns gemeinsam in Madrid angeschaut haben. Naomi kannte alle Texte, sie hat jeden Song mitgesungen.

Warum Tarja ein für sie ungewöhnlich hartes Album aufgenommen hat und wie schwierig die Prouzentensuche war, lest ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

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