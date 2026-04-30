Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Tarja Turunen ist mit alten Nightwish-Liedern unzufrieden

Tarja-2026-FRISSON
Foto: PR. All rights reserved.
von
Tarja Turunen tut sich schwer damit, alte Nightwish-Lieder anzuhören. Dennoch gibt es ein Lied, das sie gerne mal wieder singen würde.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die ehemalige Nightwish-Sängerin Tarja Turunen ist offenbar Perfektionistin. Im Interview mit Metal Addiction Webzine offenbart sie, dass sie kein Fan ihrer eigenen Nightwish-Lieder ist, da sie ihre Stimme darauf nicht gerne hört. Außerdem erzählt sie, welches Nightwish-Lied sie doch mal wieder singen würde.

Aller Anfang ist schwer

Die Sängerin meint: „Vieles habe ich einfach vergessen. Wenn ich mir Alben wie OCEANBORN (1998) oder ANGELS FALL FIRST (1997), das demnächst 30 Jahre alt wird, anschaue, weiß ich, dass ich mich an diese Lieder nicht mehr erinnern kann. Das ist alles schon lange her und es ist für mich sogar schwer, diese Platten anzuhören. 

Ich kann meine Stimme darauf kaum aushalten. Ich mag wirklich nicht, wie ich auf diesen Alben klinge, weil ich da ganz am Anfang war. Ich wusste noch nicht, wie ich am besten mit meiner Stimme umgehen soll. Mein Fokus war auf dem Operngesang und ich habe mich schwergetan, davon loszukommen“, erzählt sie.

Viel gelernt

„Aber welches Nightwish-Lied würde ich gerne mal wieder singen? Vielleicht einen Song wie ‘Swanheart’, eine Ballade von OCEANBORN. Das habe ich früher ein paar mal mit einem Symphonieorchester gesungen, aber das ist schon lange her. Das ist gesanglich ein schwieriges Lied“, sagt Turunen.

Oceanborn [+Bonustrack] [DIGIPACK]
Oceanborn [+Bonustrack] [DIGIPACK]
von Gun Drakka (Sony Music)
Für bei Amazon kaufen

Die Sängerin erinnert sich: „Ich weiß nicht, wie ich das damals überhaupt abgezogen habe. Ich weiß noch, dass ich hart damit zu kämpfen hatte. Auch im Studio hatte ich große Schwierigkeiten mit dem Lied, als das Album aufgenommen wurde. Aber heute würde es mir wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß machen.“

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Turunen veröffentlicht am 12. Juni ihr neues Album FRISSON NOIR. Die Platte wurde von Neal Avron (unter anderem Linkin Park) abgemischt und soll „das härteste Album ihrer Karriere“ werden. Darauf vertreten sind außerdem auch Cradle Of Filth-Frontmann Dani Filth, Apocalyptica, Marko Hietala (ehemals Nightwish) und Chad Smith von Red Hot Chili Peppers.

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Angels Fall First Frisson Noir nightwish oceanborn Sängerin Tarja Turunen
Alissa White-Gluz: Vorteile und Nachteile von KI
Alissa White-Gluz
Alissa White-Gluz sieht in KI viel Potenzial für Gutes, macht sich über die Schattenseiten aber keine Illusionen.
Die Nutzung von KI spaltet aktuell Meinungen wie kaum ein anderes Thema, und auch im Metal laufen die Diskussionen auf Hochtouren. Sängerin Alissa White-Gluz (Ex-Arch Enemy) wägt im Interview mit EMP die Vorteile und Nachteile der Programme ab und versucht, diplomatisch an die Sache heranzugehen. Werkzeug Sie sagt: "Ich glaube, dass KI ein nützliches Werkzeug für Wissenschaft und Medizin sein kann. Ich bin gespannt, was sie da noch macht. Jahrzehnte von Studien blitzschnell lesen zu können, Schlüsse und Vergleiche ziehen zu können, könnte sehr hilfreich sein, um Heilmittel für chronische Erkrankungen zu finden und Menschen zu helfen. Dafür liebe ich KI. …
Weiterlesen
Zur Startseite