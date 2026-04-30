Die ehemalige Nightwish-Sängerin Tarja Turunen ist offenbar Perfektionistin. Im Interview mit Metal Addiction Webzine offenbart sie, dass sie kein Fan ihrer eigenen Nightwish-Lieder ist, da sie ihre Stimme darauf nicht gerne hört. Außerdem erzählt sie, welches Nightwish-Lied sie doch mal wieder singen würde.

Aller Anfang ist schwer

Die Sängerin meint: „Vieles habe ich einfach vergessen. Wenn ich mir Alben wie OCEANBORN (1998) oder ANGELS FALL FIRST (1997), das demnächst 30 Jahre alt wird, anschaue, weiß ich, dass ich mich an diese Lieder nicht mehr erinnern kann. Das ist alles schon lange her und es ist für mich sogar schwer, diese Platten anzuhören.

Ich kann meine Stimme darauf kaum aushalten. Ich mag wirklich nicht, wie ich auf diesen Alben klinge, weil ich da ganz am Anfang war. Ich wusste noch nicht, wie ich am besten mit meiner Stimme umgehen soll. Mein Fokus war auf dem Operngesang und ich habe mich schwergetan, davon loszukommen“, erzählt sie.

Viel gelernt

„Aber welches Nightwish-Lied würde ich gerne mal wieder singen? Vielleicht einen Song wie ‘Swanheart’, eine Ballade von OCEANBORN. Das habe ich früher ein paar mal mit einem Symphonieorchester gesungen, aber das ist schon lange her. Das ist gesanglich ein schwieriges Lied“, sagt Turunen.

Die Sängerin erinnert sich: „Ich weiß nicht, wie ich das damals überhaupt abgezogen habe. Ich weiß noch, dass ich hart damit zu kämpfen hatte. Auch im Studio hatte ich große Schwierigkeiten mit dem Lied, als das Album aufgenommen wurde. Aber heute würde es mir wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß machen.“

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Turunen veröffentlicht am 12. Juni ihr neues Album FRISSON NOIR. Die Platte wurde von Neal Avron (unter anderem Linkin Park) abgemischt und soll „das härteste Album ihrer Karriere“ werden. Darauf vertreten sind außerdem auch Cradle Of Filth-Frontmann Dani Filth, Apocalyptica, Marko Hietala (ehemals Nightwish) und Chad Smith von Red Hot Chili Peppers.

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