Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Anette Olzon hegt keinen Groll gegen Nightwish

Anette Olzon
Anette Olzon
Foto: Patric Ullaeus. All rights reserved.
von
Anette Olzon macht sich keine Gedanken mehr über ihren Rauswurf bei Nightwish — die Finnin ruht vielmehr in sich.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die einstige Nightwish-Frontfrau Anette Olzon bringt bekanntlich auf ihrer anstehenden Europatournee Songs ihrer beiden Alben mit Toumas Holopainen und Co. zu Gehör — sprich: Stücke von DARK PASSION PLAY (2007) sowie IMAGINAERUM (2011). In einem aktuellen Interview mit Chaoszine wurde die zwischenzeitliche Nachfolgerin von Tarja Turunen am Mikro der finnischen Symphonic-Metaller gefragt, ob sich ihre Sicht auf die gemeinsame Vergangenheit seit ihrer Demission verändert hat.

Abgehakt

„In der Tat hat sie das“, bestätigt Anette Olzon. „Ich verspüre weder Groll noch Wut gegenüber ihnen. Und tatsächlich habe ich Tuomas eine E-Mail geschrieben, als ich [im Herbst 20s5 — Anm.d.A.] auf Tour [durch Südamerika] war. Dabei habe ich einfach nur gefragt, ob es okay ist, dass ich diese Lieder singe. Nein, ich fühle mich diesbezüglich wirklich gut. Nachdem ich meinen Einstand bei ihnen gegeben hatte, waren wir so heftig auf Tournee.

Und das Ende war für keinen von uns schön. Doch jetzt ist das so viele Jahre her und ich habe keinerlei Resentiments gegenüber der Band. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages treffen und sagen können: ‚Okay, wir hatten auch gute Zeiten.’ Ich persönlich verspüre gar keine Wut. Man muss das hinter sich lassen. Ich finde, man sollte keinen Groll hegen. Je älter man wird, desto mehr weiß man das. Man sollte einfach vergeben und vergessen.“

Yesterwynde - T-Shirt
Yesterwynde - T-Shirt
von Nightwish
Für € 18,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Darüber hinaus plauderte Anette Olzon noch darüber, was die Zukunft nach den geplanten DARK PASSION PLAY/IMAGINAERUM-Shows für die Sängerin bereithält. „Was The Dark Element angeht [Projekt mit ehemaligem Sonata Arctica-Gitarrist Jani Liimatainen], ist es so, dass Jani nach Brasilien gezogen ist und es ihm gutgeht. Ich glaube nicht, dass er derzeit Musik machen will. Wir werden sehen. Wenn er etwas machen will, werde ich da sein. Das dritte Allen/Olzon-Album ist tatsächlich schon aufgenommen [Projekt mit Symphony X-Sänger Russell Allen], das wird also erscheinen. Ich weiß nicht genau, wann, aber es ist gemischt und so weiter. Also vielleicht in diesem Jahr.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Solosachen habe ich nicht geplant, weil ich mich darauf fokussieren werde, live zu singen. Es steht also ein Monat durch Europa an, dann kommt Südamerika im Oktober mit einem Orchester. Dort reise ich in ein paar neue Länder. Und nächstes Jahr dann vielleicht die USA. Ich würde auch gerne nach Japan fahren. Und vielleicht ein paar Festivals, wenn es jemanden gibt, der uns nächsten Sommer will. Die nächsten zwei Jahre werde ich also live spielen, ich werde schließlich auch älter. Dieses Jahr werde ich 55. Aber solange es Spaß macht und die Familie damit einverstanden ist, dass ist fortgehe, werde ich es machen.“ 


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Anette Olzon Floor Jansen Groll nightwish Tarja Tuomas Holopainen Verbitterung
Tarja Turunen kündigt neues Album an & veröffentlicht Single
Tarja-2026-FRISSON
Tarja Turunen veröffentlicht im Sommer ihr neuestes Studiowerk. Den ersten Song des kommenden Albums gibt es bereits zu hören.
Nachdem Tarja Mitte Februar bereits eine Tour für den kommenden Herbst angekündigt hatte, folgt nun die Meldung des dazugehörigen Albums. FRISSON NOIR heißt das gute Stück, das am 12. Juni via earMUSIC erscheinen soll. Laut eigenen Angaben ist es das bisher härteste Album der einstigen Nightwish-Sängerin. Vielschichtiger Nervenkitzel „Frisson“ ist das französische Wort für Nervenkitzel und beschreibt laut Tarja den „Moment, in dem Musik einen Schauer durch den Körper jagt. Es ist der Augenblick, in dem Klang aufhört, nur Klang zu sein, und zu Emotion, Erinnerung und körperlicher Empfindung wird.“ Musikalisch bewegt es sich „zwischen intimen Klavier-Passagen, dramatischen Orchesterklängen und kraftvollen, gitarrenbetonten…
Weiterlesen
Zur Startseite