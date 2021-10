Anette Olzon schultert zwei Jobs gleichzeitig

Nightwish live am 3.5.2012 in Hamburg

Die ehemalige Nightwish-Frontfrau Anette Olzon sprach mit CNN über den Spagat zwischen ihrer Gesangskarriere und ihres Tages-Jobs als Krankenschwester.

„Ich wollte schon immer Menschen helfen und beruflich etwas machen, das mich innerlich erfüllt", erzählt sie. „Ich bin examinierte Krankenschwester. Ich habe studiert und einen Bachelor-Abschluss gemacht. Das hat einige Jahre gedauert, aber jetzt arbeite ich seit drei Jahren in diesem Beruf. Und ich finde, dass es eine gute Ergänzung ist – es ist eine gute Ergänzung, Musik zu machen und nebenbei eine andere Beschäftigung zu haben. Ich glaube, es ist wichtig, auch mal andere Dinge zu sehen. Außerdem arbeite ich mit Neugeborenen auf der Entbindungsstation, was wirklich eine sehr schöne Arbeit ist."

Am 10. September 2021 erschien das zweite Solo-Album STRONG von Anette Olzon. Der Nachfolger von SHINE (2014) ist musikalisch schneller und härter als das Debüt. Nach dem Ende ihrer Zeit bei Nightwish gründete Olzon außerdem The Dark Element mit dem ehemaligen Sonata Arctica-Gitarristen Jani Liimatainen. Das Band-betitelte Debütalbum der Gruppe wurde 2017 veröffentlicht, zwei Jahre später erschien SONGS THE NIGHT SINGS. Olzon ist beruflich also durchaus eingespannt, scheint ihren Alltag allerdings mit Bravour zu meistern!

