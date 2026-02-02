Anette Olzon geht wieder auf große Europatour — und zwar zum ersten Mal seit 2012. Somit hat die Wartezeit von über zehn Jahren diesen Sommer ein Ende. Doch damit nicht genug: Auf der Konzertreise widmet sich die Schwedin den zwei Studioalben, die sie mit Nightwish aufgenommen hat: DARK PASSION PLAY (2007) sowie IMAGINAERUM (2011). Darüber hinaus hat die Sängerin noch ein paar Überraschungen in petto, heißt es.

Historische Tour

„Fans können eine nostalgische und hochenergetische Reise erwarten — inklusive Hits wie ‘Amaranth’, ‘Bye Bye Beautiful’, ‚Storytime’ oder ‘The Poet And The Pendulum’“, heißt es von Seiten Anette Olzons. „Bemerkenswert ist, dass bei dieser Tournee die europäische Live-Premiere von mehreren Liedern dieser Platten stattfinden wird, die niemals live von der Band während Anettes Zeit aufgeführt wurden. Das macht dies zu einem historischen Event für Liebhaber des Symphonic Metal-Genres.“

Der Presale läuft bis 20. Februar. Wer bis dahin Tickets ordert, bekommt zum Dank für die frühe Unterstützung eine exklusive, nummerierte Postkarte, die Anette Olzon persönlich unterzeichnet hat. Der allgemeine Vorverkauf startet am 4. März. Zuletzt hatte die Musikerin im Herbst 2025 die beiden Nightwish-Alben DARK PASSION PLAY und IMAGINAERUM auf einer besonderen Tournee in Brasilien zelebriert. Dies war das erste Mal, dass sie als Solokünstlerin Nightwish-Stücke zum Besten gab.

Nightwish trennten sich 2012 von Anette Olzon, weil die Sängerin, die damals zum dritten mal schwanger geworden war, nicht so viel auf Tour sein wollte. Als Nachfolgerin engagierten Tuomas Holopainen und Co. After Forever-Frontfrau Floor Jansen. Olzon blickte in einem Interview mit Chaoszine aus dem Jahr 2021 „mit gemischten Gefühlen“ auf ihre Zeit bei Nightwish zurück: „Es war ein Wahnsinnsritt. Ich verstand nicht, was mit den Medien in Finnland geschieht, denn mir war nicht klar, wie groß die Band war, da ich nicht in Finnland lebte. Die ersten Jahre haben echt Spaß gemacht. Und es war auch verrückt, ich war nicht viel zu Hause. Sie waren so viel wie nie unterwegs, als ich eingestiegen bin. Urplötzlich wollten sie viele lange Wochen auf Tour sein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich erinnere mich nur, dass ich einen fünfjährigen Sohn hatte und nach fünf Wochen heimkam. Da war ich eine Woche zu Hause. So hatte ich kaum Zeit, meine Koffer auszuräumen, bevor ich wieder für vier Wochen wegfuhr. Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht an alles. Die letzten Jahre war die Atmosphäre zwischen uns natürlich nicht schön. Ich war zum dritten Mal schwanger — und Dinge geschahen. Also blicke ich mit wirklich glücklichen, aber auch sehr negativen und traurigen Gefühlen darauf zurück. Natürlich war es eine fantastische Erfahrung. Mein Traum, eine Vollzeitsängerin in einer großartigen Band zu werden, war wahr geworden. Und sie sind eine megagute Band. Also werde ich diese Alben und diese Zeit stets in Ehren halten.“

Anette Olzon — „Singing Nightwish From The Albums DARK PASSION PLAY & IMAGINAERUM“ Europe 2026

25.07. FI-Vaas

27.07. NO-Oslo

28.07. SE-Stockholm

30.07. DK-Kopenhagen

31.07. NL-Amsterdam

02.08. IT-Mailand

03.08. IT-Rom

05.08. GR-Athen

06.08. TR-Istanbul

08.08. HU-Budapest

09.08. CZ-Prag

11.08. PO-Warschau

13.08. Berlin

14.08. Hamburg

16.08. Frankfurt

17.08. Stuttgart

19.08. München

20.08. A-Wien

23.08. UK-London

25.08. ES-Madrid

26.08. FR-Paris

27.08. PO-Lissabon

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.