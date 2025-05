Es scheint, als habe Tarja Turunen gerade zahllose Interviews. Erst vor wenigen Tagen sprach die Sängerin mit Ibagenscast über ihre Zeit bei Nightwish und gab an: „Wir haben tolle Musik zusammen gemacht, aber wir waren nicht glücklich, muss ich sagen.“ Auch ihr Ausscheiden 2005 war recht unglücklich.

Ein kurzer Rückblick

Mit dem Album ONCE (2004) erreichten Nightwish den vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere. Am Ende der zum Album gehörigen Welttournee 2005 erhielt Tarja einen Brief vom Rest der Band, in dem ihr sehr detailliert und unmissverständlich gekündigt wurde. Dieser Brief wurde seitens der Band anschließend sogar auf der offiziellen Website veröffentlicht. Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen – Turunen bezog einige Zeit später Stellung zum Brief, ebenso ihr Ehemann Marcelo. Dieser wurde mehrfach als einer der Trennungsgründe erwähnt.

Im Herbst 2006 haben Tuomas Holopainen und Co. begonnen, an DARK PASSION PLAY zu arbeiten – zunächst ohne Sängerin. Erst im Mai 2007 wurde Anette Olzon als neue Stimme von Nightwish bekanntgegeben. Die Zusammenarbeit hielt jedoch auch nur bis 2012 und endete unter sehr fragwürdigen Umständen. Offenbar plante die Band schon länger einen Sängerinnenwechsel, da Floor Jansen bereits vor Olzons Austritt von Holopainen angefragt wurde.

Viel zu besprechen

Nun war Tarja zu Gast bei Heavy Talk. Dort wurde sie gefragt, ob sie und Olzon eine Zusammenarbeit planen, da die beiden sich bei Instagram folgen. Die Sängerin antwortet: „Ich folge ihr erst seit Kurzem und wusste nicht, dass sie eine Tour oder ein paar Shows in Brasilien oder so etwas plant. Ein Kollege hat mir in einem früheren Telefongespräch erzählt, dass sie einige meiner Instagram-Posts kommentiert, und ich dachte nur: ,Hm. Okay. Das ist alles neu für mich‘, was fantastisch ist.“

„Ich habe sie noch nie persönlich getroffen – deshalb würde ich sie so gern umarmen“, fügt Tarja hinzu. „Und wir haben viel zu besprechen, glaube ich. Aber ich wünsche ihr alles Gute für ihren Weg. Und ich hoffe wirklich, dass sie mit dem, was sie tut, glücklich ist.“ Anette Olzon wäre sicher offen für ein Treffen. Schon 2014 sagte sie nämlich in einem Interview: „Ich hoffe, dass sie mich treffen möchte. Man kann nicht wissen, was sie über mich denkt. Ich finde, es wäre sehr schön, einfach mal Hallo zu sagen. Wir haben in der gleichen Band gesungen und eine gemeinsame Geschichte.“ Vielleicht klappt es irgendwann.

