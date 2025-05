Of Mice & Men haben frisches Liedgut veröffentlicht. Zeitgleich kündigt das Metalcore-Quartett einige Live-Termine für Europa an.

Of Mice & Men haben jüngst eine Single veröffentlicht, die auf den Namen ‘Another Miracle’ hört. Es ist das erste neue Material seit dem 2023er-Album TETHER, das noch via Sharptone Records erschienen ist. Mit der neuen Nummer feiern Aaron Pauley und Co. auch gleich ihren Einstand bei Century Media. Laut Pauley erzählt das Lied von „großen und kleinen Herausforderungen“ des Lebens und dem „Gefühl, dass die Einzigartigkeit unserer Lebensumstände uns daran hindert, mit anderen in Kontakt zu treten.“ Ihm zufolge wisse „jeder, und ich meine wirklich jeder, wie es ist, sich in einer Zeit, in der alles hoffnungslos erscheint, ein…