Trivium und Bullet For My Valentine machten zuletzt eher negative Schlagzeilen rund um das vorzeitige Ende ihrer gemeinsamen „The Poisoned Ascendancy Tour“. Nun hat sich jedoch eine positive Geschichte auf der aktuellen Konzertreise durch Nordamerika zugetragen. Und zwar können die Modern-Metaller von einer glorreichen Rettungstat berichten.

Voller Einsatz

So haben sich Trivium und einige ihrer Crew-Mitglieder in komplett selbstloser Manier (ausgenommen der Tatsache, dass sie die ganze Aktion ausgiebig für die Sozialen Medien gefilmt haben) um eine Katzenfamilie gekümmert. Es begab sich beim Tour-Stopp am 14. Mai in Atlanta, Georgia, dass die Musiker und ihre Roadies das Miauen von Kätzchen vernahmen. Auf der einen Seite organisierten die Metaller schnell Wasser und Tunfisch für die Katzenmama, welche sich in einem Gewitterbecken verschanzt hatte. Ein paar Katzen-Babys konnten fix geborgen werden, sie durften zwischendurch in einem Karton ausharren.

Auf der anderen Seite hörten Bassist Paolo Gregoletto und Co. auch Maunzen aus einem großen Dieselgenerator. Folglich riefen Trivium die Feuerwehr, die daraufhin anrückte und eine Außenwand abschraubte. Nachdem die Feuerwehrmänner zunächst einen Karton herauszogen, der ein Feuerrisiko darstellte, ging es darum, dem Miauen im Generator nachzuspüren. Ein schmal gebauter Roadie fühlte sich berufen und zwängte sich in die Strommaschine. Dort drang er nach und nach weiter ins Dunkel vor und kehrte nach einigen Minuten mit dem letzten Katzen-Baby in der Hand zurück. Als Belohnung für seine Heldentat bekam er einen roten Spielzeug-Feuerwehrhut verliehen.

TRIVIUM-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.