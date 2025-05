Es sah zuletzt nach einem kleinen Beef zwischen Trivium und Bullet For My Valentine (BFMV) aus. Paolo Gregoletto warf Matt Tuck und Co. vor, die ursprünglichen gemeinsamen Tourneepläne zu den zwanzigsten Jubiläen der Alben ASCENDANCY und THE POISON gestutzt zu haben – eigentlich wollten beide Bands unter anderem noch nach Südamerika und Australien. Daraus wird aber nichts. Nun haben sich sowohl die britische Formation als auch Matt Heafy noch einmal zu Wort gemeldet, um die Wogen zu glätten.

Studio über Tour

„Wir sind unglaublich dankbar dafür, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, auf das Paar der lebensverändernden Alben für uns und Trivium (für die wir nichts außer Respekt und Bewunderung übrig haben) zurückzublicken“, lassen Bullet For My Valentine wissen. „Dass wir diese zwei Platten zelebriert haben, war ein Karriere-Highlight für uns. […] Davon abgesehen haben wir vier gemeinsam das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit ist, unsere ganze Aufmerksamkeit auf das nächste Kapitel von Bullet For My Valentine umzuleiten. Wir können es nicht erwarten, später in diesem Sommer wieder ins Studio zu gehen und das fertigzustellen, von dem wir versprechen, dass es unser bislang bestes Album ist.“

Des Weiteren zeigt sich Trivium-Frontmann bemüht, die (Fan-)Gemüter zu besänftigen: „Es gab einen ursprünglichen Plan – und Pläne verändern sich. Ihr kennt uns: Wir wollen überall sein. Wir spielen wann auch immer, wo auch immer. Sie haben eben andere Pläne, um ein Album zu machen. Also respektiere ich das. Ich respektiere die Tatsache, dass sich Dinge verändern. Lasst uns alle den negativen Kram zurückfahren. Lasst uns dahin zurückgehen, uns an das zu erinnern, was wir alle lieben. Und das ist, Bands und Musik zu lieben. Manchmal verändern sich Pläne. Und manchmal sorgt das für Kopfschmerzen und Unstimmigkeiten. Das ist wie bei allem im Leben. Es ist wie eine Beziehung, wie bei deiner Familie, bei deinen Arbeitskollegen. Lasst uns also stilvoll und freundlich bleiben.“

