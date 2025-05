Slipknot feiern derzeit live noch immer das 25. Jubiläum ihres Debütalbums. Im Umfeld des Konzerts in London im vergangenen Dezember sprach Gitarrist Jim Root mit Guitar Interactive und erteilte einem bald erscheinenden, komplett neuen Studiowerk aus dem Hause der Maskenmetaller eine Absage. Der Grund: Wegen der laufenden Tourneeaktivitäten der Gruppe tendiere die kreative Inspiration bei ihm gegen null. Auf die Frage, ob Slipknot zuletzt an neuer Musik gearbeitet hätten, erwiderte Root: „Fleißig waren wir nicht.

Ehrlich gesagt waren wir so viel auf Tournee, seit Eloy Casagrande [Nachfolger von Jay Weinberg am Schlagzeug — Anm.d.A.] bei uns eingestiegen ist, dass meine Inspiration fast null ist. Es gibt einen Haufen Musik, der während der Pandemie geschrieben wurde, an dem ich aber nicht interessiert bin. Und ich glaube, alle anderen verstehen das auch. Sie würden wohl sagen: ‚Wir sollten das wohl alles unter den Teppich kehren und ganz neu anfangen.‘ Und ich will die Konzerte hinter uns bringen. Ich will mindestens einen Monat frei haben, um mein Gehirn runterzufahren und zu schlafen und so weiter. Wenn mich dann wieder in meinem kleinen Heimstudio wiederfinde und Riffs zusammenbaue, weiß ich, dass es Zeit ist, anzufangen.“

Lichtblick durch Fenster

Darüber hinaus haben es Slipknot gar nicht nötig, sich frisches originäres Material aus den Fingern zu saugen. Denn Perkussionist M. Shawn „Clown“ Crahan hat das geheime Album LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW, welches die Band während den Arbeiten an ALL HOPE IS GONE (2008) aufgenommen hat, finalisiert — Mix und Artwork waren bereits vor Monaten fertig.

Ende 2024 gab Crahan im Gespräch beim NME an: „Ich habe gesagt, dass es 2024 kommen würde, und ich habe mein Bestes gegeben, um es dieses Jahr zu schaffen. Was ich sagen kann, ist, dass ich Corey vor zwei Tagen das endgültige Kunstwerk gezeigt habe. Es passiert, aber aufgrund von Weihnachten, Neujahr und der Art und Weise, wie das Geschäft läuft, kann ich es dieses Jahr leider nicht reinschieben. Aber ihr habt mein Wort! Das Geld wurde ausgegeben und es gibt einen Plan. Das Management hat es, und es wird erscheinen. Ich freue mich wirklich darüber und bin glücklich, es endlich los zu sein!“

SLIPKNOT-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.