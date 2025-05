In Disturbed-Frontmann David Draiman scheint ein kleiner Romantiker zu schlummern, und das lässt er alle Welt wissen. Während der aktuellen „The Sickness 25th Anniversary Tour“ machte die Band halt in Sacramento, Kalifornien. Kurz bevor die Show sich dem Ende neigte und der Song ‘The Light’ angestimmt wurde, holte der Sänger Sarah Uli auf die Bühne, mit der er (offiziell) seit Januar 2024 eine Beziehung führt, und machte ihr einen Heiratsantrag.

Liebe und andere Verrücktheiten

Draiman selbst postete kurz nach dem Konzert selbst ein Video von der Aktion bei Instagram. Darin richtet er folgende Worte an seine Angebetete: „Sarah, meine Liebe, du hast mein Leben so viel besser gemacht. Du bist für mich das Licht in der Dunkelheit. Ich liebe dich mehr als alles andere auf dieser Welt, und es wäre der absolute Höhepunkt meines Lebens und meiner Existenz…“

Dann greift er in seine rechte Tasche, holt eine kleine Schachtel heraus, öffnet sie, kniet sich hin und stellt die entscheidende Frage: „Sarah Uli, willst du mich heiraten?“ Sarah nickt schnell, bevor David wieder aufsteht und ihr den Ring an den Finger steckt. Ans Publikum gerichtet, sagt Draiman: „Falls ihr es nicht gehört habt – sie hat ‘Ja’ gesagt.“

Im Februar 2023 gab David Draiman die Scheidung von Lena Draiman (Lena Yada) nach elf Jahren Ehe selbst via Facebook bekannt. In seinem Statement beschrieb er sich selbst als „untröstlich“ und „sehr verloren“ und erklärte, dass „keine Untreue“ in die Trennung involviert gewesen sei. Weiterhin habe es „kein böses Blut“ zwischen ihm und seiner Ex-Frau gegeben und so würden sie „weiterhin die besten Eltern“ für ihren im September 2013 geborenen Sohn Samuel sein. Nun wird Sarah Uli demnächst also ganz offiziell Teil der Draiman-Sippe. Alles Gute und Glückwunsch zur Verlobung!

