Einem Bericht von Law360 zufolge hat Disturbed-Sänger David Draiman Klage gegen seinen ehemaligen Vermieter eingereicht. Er behauptet, Schimmel in einem Mietshaus in Coral Gables, Florida habe bei ihm gesundheitliche Probleme verursacht, die sich negativ auf seine Gesangskarriere ausgewirkt hätten.

In der Klage, die am 11. März 2025 bei einem Gericht in Miami-Dade County eingereicht wurde, gab Draiman an, ab Dezember 2022 monatlich 18.500 Dollar für das 480 Quadratmeter große Haus gezahlt zu haben. Um den 4. September 2024 habe er die Kündigung des Mietvertrags eingereicht. Der Sänger gibt an, er habe Schimmel und undichte Stellen im Haus entdeckt, die ihm zuvor nicht mitgeteilt worden seien. Er wirft seinem ehemaligen Vermieter „arglistige Täuschung, Betrug, ungerechtfertigte Bereicherung und Fahrlässigkeit“ vor.

Bewusste Falschangaben

Auch sei „keiner der beanstandeten Punkte" behoben worden, nachdem Draiman seinen Vermieter darauf aufmerksam machte. Die Probleme hätten ihn schließlich dazu veranlasst, das Grundstück zu verlassen. „Der Schimmelbefall führte unter anderem zu gesundheitlichen Problemen und beeinträchtigte die Gesangskarriere des Klägers." Weiterhin seien die Räumlichkeiten schlicht „unbewohnbar". In der Klage heißt es weiter, dass der Vermieter „wesentliche Tatsachen in Bezug auf die Immobilie, wie etwa ein wasserdichtes Dach, dichte Decken und Schäden durch eindringendes Wasser, falsch dargestellt" hat.

Zwei weitere kleinere, nicht offengelegte Mängel seien ebenso beunruhigend: „Die nicht befestigte Spülmaschine, die bei Benutzung herausschwenkte. Und das Versäumnis, bestimmte Elemente unter dem Kühl-Gefrierfach zu platzieren, was zu Wasserschäden und weiterem Schimmel führte. Diese Mängel wurden nicht offengelegt, da sie sich erheblich auf Miete und Preis der Immobilie ausgewirkt hätten.“ Der Anklageschrift zufolge kannte der Vermieter „die Art der Mängel“ und sei sich der „Falschangaben durchaus bewusst“ gewesen. „Obwohl er mehrfach auf notwendige Reparaturen hingewiesen wurde“, reagierte der Vermieter nicht, sodass Draiman ausziehen musste. Nun fordert er seine Kaution in Höhe von 37.000 Dollar zurück.

