Slipknot kündigen Europatour 2025 an

Für Rock am Ring und Rock im Park 2025 waren Slipknot sowieso schon seit Monaten bestätigt. Nun haben Sänger Corey Taylor und Co. drumherum eine Europatournee angekündigt. So werden die neun Masken-Metaller im Juni kommenden Jahres hierzulande ebenfalls auf dem Expo Plaza in Hannover sowie in der Berliner Waldbühne auftreten.

Reise in die Vergangenheit

Die Shows sind Teil der Live-Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum des 1999 erschienenen, bandbetitelten Debütalbums. In den Vereinigten Staaten hieß die zugehörige Konzertreise ‘Here Comes The Pain Tour‘. Dabei spielten Slipknot bei jedem Stelldichein jeweils sämtliche 14 Lieder der Platte — darunter auch zwei Stücke, die sie seit fast 25 Jahren nicht mehr live dargeboten haben. Corey sagte bei jedem Gastspiel folgendes: „Nichts, das ihr heute Abend hören werdet, ist älter als 1999.“ So gehören Tracks wie ‘(sic)’, ‘Eyeless’ und ‘Wait And Bleed’ sowie die seit 2000 nicht mehr live gezockten ‘No Life’ und ‘Scissors’ zur Setlist.

Bekanntlich kleiden sich Slipknot bei den Konzerten dem Anlass angemessen. Das heißt: Taylor, Perkussionist Shawn „Clown“ Crahan, Gitarrist Mick Thomson, DJ Sid Wilson, Gitarrist Jim Root, Bassist Alessandro Venturella, Keyboarder Michael Pfaff, Schlagzeuger Eloy Casagrande sowie ein noch unbekannter Musiker, der unter anderem Samples abspielt, tragen die klassisch-ikonischen roten Overalls aus dem Jahr 1999. Darüber hinaus stülpen sich die US-Amerikaner Masken über, die an jene von vor 25 Jahren erinnern.

Slipknot — Europatour 2025

04.06. SE-Sölvesborg, Sweden Rock

06.06. Nürnberg, Rock im Park

07.06. Nürburg, Rock am Ring

08.06. FR-Nancy, Heavy Weekend

10.06. Hannover, Expo Plaza

13.06. AT-Nickelsdorf, Nova Rock

14.06. CH-Interlaken, Greenfield

17.06. IT-Ferrara, Ferrara Summer Festival

21.06. DK-Kopenhagen, Copenhell

23.06. Berlin, Waldbühne

25.06. FR-Lyon, Ldlc Arena

26.06. ES-Barcelona, Rock Fest Barcelona

28.06. ES-Viveiro, Resurrection Fest

