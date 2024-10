Slipknot: Corey Taylor hat eine schaurige neue Maske

auch interessant

Slipknot feiern dieses Jahr bekanntlich das 25. Jubiläum ihres Band-betitelten Debütalbums. Dazu gehören auch die Outfits und Masken, die der frühen Phase der Formation um 1999 herum nachempfunden sind. Frontmann Corey Taylor hat sich nun etwas sehr Spezielles einfallen lassen, um seine Gruseloptik noch cooler und gespenstischer zu machen.

Der rote Teufel

Wie auf den unten eingebetteten Fotos in den Sozialen Medien zu sehen ist, leuchtet die Augenpartie in Taylors mit Dreadlocks behangener Maske aktuell rot. Besonders abgefahren sieht das gewiss aus, wenn die Bühne in ein dunkles Licht getaucht ist. Hierzulande können die Maggots am 6., 8. und 9. Dezember 2024 in Dortmund, Stuttgart und Leipzig in den Genuss dieses neuen Looks von Corey kommen.

Darüber hinaus hat es sich Taylors Gattin Alicia nicht nehmen lassen, ebenfalls ein Selfie mit Leuchteaugen-Corey zu posten. Ein neugieriger Fan fragte die Tänzerin daraufhin, ob ihr Mann die roten Augen dadurch erzeugt, indem er unter seiner Maske eine Brille mit Lampen darauf aufsetzt. Alicia antwortete: „Es handelt sich um durchsichtiges, rundes Plastik, in das rote Lichter integriert sind. Das Plastik ist auf der Innenseite der Augenöffnung der Maske platziert. Du bist also nah dran. Stell dir einfach flexible Plastikbrillen vor.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

SLIPKNOT-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.