M. Shawn "Clown" Crahan findet, dass Slipknot mit Joey Jordison und Paul Gray eine andere Band waren, deren Mitglieder enger zueinander standen.

Slipknot-Perkussionist M. Shawn Crahan aka Clown hat anlässlich des 25. Jubiläums des Debütalbums der Gruppe in einem Interview im britischen Metal Hammer auf die Band-Geschichte zurückgeblickt. Dabei gestand der Musiker ein, dass sich die einzelnen Band-Mitglieder nicht mehr so nahestehen wie in den Anfangsjahren. Andere Band Auf die Zeit um 1999 herum angesprochen, sagte der Slipknot-Vordenker: "Die Band wird nie wieder so sein. Ich kann dir sagen: So eng wir damals miteinander waren, so nahe stehen wir uns nicht mehr. Menschen sind fort. Craig Jones [ehemals Samples -- Anm.d.A.] ist raus, Chris Fehn [früherer Perkussionist] ist raus, Joey Jordison [ehemaliger Drummer] lebt…