Heute vor 55 Jahren: Das Black Sabbath-Debüt erscheint

Genau heute vor 55 Jahren erblickte das Debütalbum der Kult-Band um Ozzy Osbourne das Licht der Welt. Black Sabbath legten damit den Grundstein für das gesamte Heavy Metal-Genre, und auch heute noch haben die düsteren Riffs von Riff-Gott Tony Iommi nichts von ihrer magischen Anziehungskraft verloren.

Bei WDR Zeitzeichen könnt ihr einen interessanten Podcast goutieren, der sich mit dem Album beschäftigt.

Empfehlung der Redaktion Die 33 besten Black Sabbath-Songs In mehr als 40 Jahren schufen Black Sabbath ein Metal-Vermächtnis. Wir haben die 33 besten Songs der wandelbaren Riff-Urväter zusammengestellt. Dass Black Sabbath nicht nur Metal-Fans glücklich machen, zeigte dieser Artikel von 2013. Einem Gärtner zufolge eignet sich die Musik von Ozzy und Co. nämlich hervorragend dazu, um die Pflanzen gesund und resistent gegen Schädlinge sprießen zu lassen. Ebenfalls 2013 betätigte sich Gitarrist Tony Iommi als ESC-Fremdkomponist für Armenien.

Dass 2013 ein wichtiges Jahr für die Band war, liegt natürlich an 13, der letzten Studioscheibe der britischen Kult-Band. Passend dazu hat am 20.09.2013 in Hollywood das Kabinett mit dem schlichten Titel BLACK SABBATH: 13 3D bei den Halloween Horror Nights seine Pforten geöffnet. Das Besondere daran: Der Irrgarten basiert auf den Lyrics der Band und ist zudem mit einigen 3D-Videoelementen ausgestattet.

Das Ende von Black Sabbath

Dass auf 13 eine Welttournee folgte, war selbstverständlich – nicht nur, weil 13 mit Platin ausgezeichnet wurde. Schließlich kehrten Black Sabbath nach über 30 Jahren (beinahe) in Originalbesetzung zurück nach unter anderem Berlin und zeigten, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören! Hier geht’s zum Live-Bericht und der Galerie von damals. 2016 begann die „The End“-Tournee, welche die vier Ikonen noch einmal um den Globus führte.

Empfehlung der Redaktion Black Sabbath hatten 1972 ein Kokain-Budget von 75.000$ Während sie für die Aufnahmen von VOL. 4 60.000$ aufbrachten, konsumierten Black Sabbath im gleichen Zug (pun intended) Kokain im Wert von 75.000$. Doch zuvor gab es 2015 leider noch mal Streit. Wegen angeblich falscher Aussagen über ihn wollte Ex-Drummer Bill Ward eine Entschuldigung seiner ehemaligen Weggefährten. Doch Sänger Ozzy Osbourne sah keinen Grund, sich bei Ward für angeblich beleidigende Kommentare zu entschuldigen. Etwas später hatte Ward wieder Anlass zum Ärger – diesmal jedoch gab es eine offizielle Entschuldigung von Geezer Butler.

„Back To The Beginning“

Empfehlung der Redaktion Black Sabbath treten ein letztes Mal live auf Heavy Metal Black Sabbath laden im Juli 2025 in Birmingham zum Ein-Tages-Festival "Back To The Beginning" inklusive Ozzys finaler Show und etlichen Gästen. Kürzlich erfolgte die überraschende Ankündigung, dass die Stromgitarrenlegenden ein Ein-Tages-Festival unter dem Titel „Back To The Beginning“ angesetzt haben. Die Chose am 5. Juli 2025 im Birminghamer Villa Park wird Ozzy Osbournes (und auch Black Sabbaths) finales Konzert darstellen. Der Clou: Das Quartett steht dabei in Originalbesetzung auf der Bühne. Sprich: Neben Ozzy sind Gitarrist Tony Iommi, Bassist Geezer Butler sowie Schlagzeuger Bill Ward dabei, der bei der Abschiedstournee aus Fitness-Gründen nicht mit von der Partie war. Die Herren spielen damit zum ersten Mal seit zwanzig Jahren wieder gemeinsam eine Liveshow.

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.