Viele Musiker leiden an Depressionen, und besonders in den 70er- und 80er Jahren war es schwierig, Hilfe zu bekommen. Geezer Butler öffnete sich nun darüber.

Keine Hilfe für Geezer Butler In einem Interview mit NPR's Bullseye With Jesse Thorn sprach der legendäre Bassist von Black Sabbath, Geezer Butler, offen über seine vergangenen Kämpfe mit Depressionen. Er sagte: „Ich war nicht die ganze Zeit depressiv. Nur gelegentlich überfielen mich depressive Phasen. Anfangs, als es wirklich schlimm wurde. Damals hat niemand je über Depressionen oder so etwas gesprochen, und die Leute hatten Angst davor, zu erwähnen, dass man depressiv sein könnte. Man dachte automatisch, man würde in eine Nervenheilanstalt gebracht und für immer weggesperrt werden. Also konnte man nicht darüber sprechen. Eines Tages bekam ich eine wirklich…