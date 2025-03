Seit Mitte 2019 gehen Lamb Of God und Schlagzeuger Chris Adler getrennte Wege. Ziemlich genau ein Jahr später stellte er seine neue Band Firstborne vor, bestehend aus Gitarrist Myrone, Sänger Girish Pradhan, Megadeth-Bassist James LoMenzo und schließlich Adler an den Drums. Sogleich erschien eine Band-betitelte EP, auf die bis einschließlich 2023 weitere Singles folgten. Zur Zeit, da Firstborne gegründet wurde, war LoMenzo nicht bei Megadeth, kehrte jedoch 2022 dorthin zurück. Vermutlich machen Adler, Pradhan und Myrone deshalb aktuell zu dritt weiter.

Sei’s drum. Die Band hat einen Plattenvertrag bei M-Theory Audio unterzeichnet und veröffentlicht am 18. Juli 2025 ihren ersten Langspieler LUCKY. Angekündigt wurde das Ganze im Zuge der neuesten Single-Veröffentlichung via YouTube. ‘Wake Up’ wird als „willkommene Einführung in die Vorliebe der Gruppe für mitreißenden Hard Rock mit einer humorvollen und nachvollziehbaren Wendung“ beschrieben. Die Nummer sowie das gesamte Album wurde mit Produzent Gene „Machine“ Freeman (Lamb Of God, Clutch) aufgenommen.

In Machines Scheune

Gitarrist Myrone erklärt, wie das Album entstand: „Als Chris, Girish und ich 2019 zusammenkamen, sagte ich, mein größtes Lebensziel sei es, uns alle zum Jammen in einen Raum zu bringen. Vier Jahre später trafen wir uns nicht nur im selben Raum, sondern fuhren für einen Monat in Machines Scheune in Texas, um zehn brandheiße Metal-Jams für die ganze Welt zu produzieren. Ich hatte rund 150 Song-Ideen geschrieben, bevor ich ins Studio ging. Am Ende haben wir keine davon verwendet. Was ihr auf der Platte hört, wurde komplett in Texas geschrieben und aufgenommen.“

Chris Adler und Myrone begannen bereits Anfang 2019 zusammenzuarbeiten, nachdem Myrone Adlers E-Mail-Adresse in einer Bandcamp-Verkaufsbenachrichtigung entdeckt hatte. Adler sei zudem schon seit Jahren ein Fan von Myrone gewesen. Während eines Aufenthalts in Indien im Herbst 2019 lernte Adler Girish Pradhan (mit dessen Band Girish And The Chronicles) kennen. Nachdem die beiden gemeinsam auf der Bühne gestanden hatten, rief Chris Adler sofort Myrone an und teilte ihm mit, dass er bei der Suche nach einem Sänger für das damals noch unbenannte Projekt fündig geworden sei. Das war dann wohl der entscheidende Impuls für die Gründung von Firstborne.

