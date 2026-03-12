Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Violet Grohl (Dave Grohls Tochter) kündigt Debütalbum an

Violet Grohl zusammen mit Papa Dave beim "FIREAID Benefit Concert for California Fire Relief" am 30. Januar 2025 The Kia Forum in Inglewood
Violet Grohl zusammen mit Papa Dave beim "FIREAID Benefit Concert for California Fire Relief" am 30. Januar 2025 The Kia Forum in Inglewood
Foto: Getty Images for FIREAID, Scott Dudelson. All rights reserved.
von
Dave Grohls größte Tochter Violet Grohl biegt im Frühjahr mit ihrem ersten Studioalbum BE SWEET TO ME um die Ecke.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die älteste Tochter von Foo Fighters-Chef und Ex-Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl, Violet Grohl, macht selbst Musik. Nachdem die 19-Jährige 2025 mit ‘THUM’ und ‘Applefish’ bereits zwei Lieder veröffentlicht hatte, hat die Künstlerin nun ihr Debütalbum angekündigt. Selbiges trägt den Titel BE SWEET TO ME und erscheint am 29. Mai 2025 über ihr eigenes Label Auroura Records sowie Republic Records. Passend zur Bekanntgabe gibt es einen weiteren Vorab-Track des Longplayers zu hören: Das Video zu ‘595’ könnt ihr euch weiter unten reinziehen.

Erlesener Geschmack

Violet Grohl hat BE SWEET TO ME zwischen von Ende 2024 bis Anfang 2025 im Studio von Produzent Justin Raisen (Kim Gordon, Charli XCX) in Los Angeles aufgenommen. Als Einflüsse führt die junge Rockerin die Indie- und Alternative-Musik aus den Achtziger sowie Neunziger Jahren an. „Diese Musikperiode hat etwas sehr Kraftvolles an sich — von den Botschaften über das Visuelle ist es authentisch und roh.“ Namentlich sind unter anderem Pixies, Soundgarden, Cocteau Twins, The Breeders, PJ Harvey, The Muffs, Björk, Alice In Chains, L7 sowie Juliana Hatfield anzuführen. „Diese Sachen habe ich mir angehört, seit ich ein Kind war.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Zuvor hatte Violet Grohl schon einige Male im Umfeld der Foo Fighters auf sich aufmerksam gemacht. So wirkte sie 2022 bei den Tribute-Konzerten zu Ehren des verstorbenen Drummers Taylor Hawkins mit. Bei der Show im kalifornischen Inglewood sang sie ‘Hallelujah’ (Leonard Cohen), im Londoner Wembley-Stadion  gab sie ‘Last Goodbye’ und ‘Grace’ von Jeff Buckley plus ‘Valerie’ von The Zutons zum Besten. 2023 machte sie bei der Single ‘Show Me How’ mit und trat mit der Gruppe beim Glastonbury Festival auf, wo die Band unter dem Alter Ego ChurnUps aufspielte. Anfang 2025 intonierte Violet mit den verbleibenden Nirvana-Mitgliedern Dave Grohl, Krist Novoselic und Pat Smear beim FIREAID Benefit Concert For California Fire Relief das Stück ‘All Apologies’.

Your Favorite Toy Indie Exclusive - Colored Vinyl
Your Favorite Toy Indie Exclusive - Colored Vinyl
von Foo Fighters
Für € 39,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Tracklist: Violet Grohl BE SWEET TO ME

  1. THUM
  2. 595
  3. Bug In The Cake
  4. Last Day I Loved You
  5. Big Memory
  6. Mobile Stars
  7. Often Others
  8. Applefish
  9. Cool Buzz
  10. Pool Of My Dream
  11. Plastic Couch


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

BE SWEET TO ME Dave Grohl Debutalbum foo fighters Nirvana Tochter Violet Grohl
Jack Osbourne ist erneut Vater geworden – von Ozzy
Jack Osbourne und Aree Gearhart bei den American Music Awards im November 2919
Freudige Nachrichten im Hause Osbourne: Ozzys und Sharons jüngster Spross Jack ist zum fünften Mal Vater geworden.
Jack Osbourne und seine Frau Aree Gearhart haben via Instagram die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes bekanntgegeben. Geboren am 5. März, erhielt die Kleine den Namen Ozzy Matilda Osbourne – nach ihrem verstorbenen Großvater, dem legendären Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne. Der Kreislauf des Lebens Erst im Dezember 2025 verkündete Jack die Schwangerschaft seiner Frau öffentlich in einem Interview mit The Sun. „Es ist fantastisch“, meinte er damals. „Wir freuen uns riesig. Es war gewissermaßen geplant, muss ich sagen. Es kam vielleicht etwas früher als erwartet. Aber es ist definitiv etwas, das wir uns gewünscht haben. Und irgendwie ist es passiert,…
Weiterlesen
Zur Startseite