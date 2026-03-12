Die älteste Tochter von Foo Fighters-Chef und Ex-Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl, Violet Grohl, macht selbst Musik. Nachdem die 19-Jährige 2025 mit ‘THUM’ und ‘Applefish’ bereits zwei Lieder veröffentlicht hatte, hat die Künstlerin nun ihr Debütalbum angekündigt. Selbiges trägt den Titel BE SWEET TO ME und erscheint am 29. Mai 2025 über ihr eigenes Label Auroura Records sowie Republic Records. Passend zur Bekanntgabe gibt es einen weiteren Vorab-Track des Longplayers zu hören: Das Video zu ‘595’ könnt ihr euch weiter unten reinziehen.

Erlesener Geschmack

Violet Grohl hat BE SWEET TO ME zwischen von Ende 2024 bis Anfang 2025 im Studio von Produzent Justin Raisen (Kim Gordon, Charli XCX) in Los Angeles aufgenommen. Als Einflüsse führt die junge Rockerin die Indie- und Alternative-Musik aus den Achtziger sowie Neunziger Jahren an. „Diese Musikperiode hat etwas sehr Kraftvolles an sich — von den Botschaften über das Visuelle ist es authentisch und roh.“ Namentlich sind unter anderem Pixies, Soundgarden, Cocteau Twins, The Breeders, PJ Harvey, The Muffs, Björk, Alice In Chains, L7 sowie Juliana Hatfield anzuführen. „Diese Sachen habe ich mir angehört, seit ich ein Kind war.“

Zuvor hatte Violet Grohl schon einige Male im Umfeld der Foo Fighters auf sich aufmerksam gemacht. So wirkte sie 2022 bei den Tribute-Konzerten zu Ehren des verstorbenen Drummers Taylor Hawkins mit. Bei der Show im kalifornischen Inglewood sang sie ‘Hallelujah’ (Leonard Cohen), im Londoner Wembley-Stadion gab sie ‘Last Goodbye’ und ‘Grace’ von Jeff Buckley plus ‘Valerie’ von The Zutons zum Besten. 2023 machte sie bei der Single ‘Show Me How’ mit und trat mit der Gruppe beim Glastonbury Festival auf, wo die Band unter dem Alter Ego ChurnUps aufspielte. Anfang 2025 intonierte Violet mit den verbleibenden Nirvana-Mitgliedern Dave Grohl, Krist Novoselic und Pat Smear beim FIREAID Benefit Concert For California Fire Relief das Stück ‘All Apologies’.

Tracklist: Violet Grohl BE SWEET TO ME

THUM 595 Bug In The Cake Last Day I Loved You Big Memory Mobile Stars Often Others Applefish Cool Buzz Pool Of My Dream Plastic Couch

—

