Das komplette Couch-Interview mit Elli Berlin findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast?

Elli Berlin: Einige Auftritte in der Schlager-Branche, bei denen ich „angepasst“ sein sollte. Aber ich bin nicht gut in unauffällig. Spätestens da wusste ich, dass ich nicht dafür gemacht bin, meine Kanten abzuschleifen.

MH: Was ist dein Laster oder deine Marotte?

EB: Ich funktioniere nicht auf halber Intensität. Ich fühle, denke und arbeite zu viel. Abschalten ist nicht meine Disziplin. Wenn ich an einem Song arbeite, gibt es keinen Feierabend. Ohne diese Extreme gäbe es meine Musik nicht.

MH: Wen würdest du als dein Idol bezeichnen?

EB: Bestimmte Menschen haben mich immer fasziniert: Michael Jackson und seine Liebe für die Menschen, Elvis Presley mit seiner Rebellion, Tina Turner mit ihrer Lebensfreude. Auch Rammstein haben mich inspiriert. Sie zeigen, dass man mit deutscher Musik international Erfolg haben kann. Das hat mir den Mut gegeben, ebenfalls auf Deutsch zu singen.

MH: Welche Person ist dir in deinem Leben am wichtigsten?

EB: Meine Tochter bedeutet mir alles! Danach natürlich mein Partner, meine Eltern, Schwester und Familie. Außerdem habe ich das Glück, Freunde an meiner Seite zu haben, meine Wahlfamilie. Und auch wenn ich nicht alle persönlich kenne, meine Fans. Sie bestärken mich in meiner Kunst.

MH: Bei dir zu Hause brennt es. Welche drei Dinge rettest du?

EB: Kind, Mann und meine Festplatten mit Bildern und Erinnerungen.

Das komplette Couch-Interview mit Elli Berlin findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

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