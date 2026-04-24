Black Veil Brides haben sich für ihre neueste Single ‘Revenger’ die Unterstützung von Machine Head-Frontmann Robb Flynn gesichert. Das Lied erscheint am 8. Mai auf dem neuesten Black Veil Brides-Album VINDICATE und hat für die Band eine ganz besondere Bedeutung.

Konzept: Rache

Das Lied befasst sich mit dem Konzept Rache, aus einem moralisch verzerrten Blickwinkel. Sänger Andy Biersack sagt dazu: „Ich habe mich schon immer für das ethische Dilemma interessiert, das sich aus unserer kulturellen Neigung ergibt, Gerechtigkeit zu bejubeln. Ich dachte, es wäre eine spannende Übung, einen Song-Text aus der Perspektive von jemandem zu schreiben, der nach der ultimativen Form der Gerechtigkeit sucht.“

Der Frontmann erklärt, warum sich Black Veil Brides Robb Flynn verbunden fühlen. Er sagt: „Er ist einer der ersten richtigen Verteidiger von Black Veil Brides. Früher, als wir von allen anderen Metal-Bands nur angeschissen wurden, standen Robb Flynn und Machine Head für uns ein und äußerte sich positiv. Das hat er über Jahre beibehalten. Ich glaube, das ist eines meiner Lieblingslieder auf dem Album.“

Perspektivwechsel

Biersack begründet das Feature damit, dass das Lied eine andere Perspektive erfordert. „Ich habe das Lied aus der Perspektive eines anderen geschrieben. Es hat sich angefühlt, als wäre es die Sorte Lied, die am besten von jemand anderem gesungen wird, also haben wir Robb Flynn angefragt. Ich fand er ist wegen seiner Stimme, Tonlage und seinem Stil perfekt dafür“, erklärt er.

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‘Revenger’ folgt auf vier andere Singles, die die Band schon im Voraus des Albums veröffentlicht hat. Andy Biersack sagte bezüglich des Albums, es wäre aggressiver als die vorigen Platten der Band, und dass sie keine Lust hatten, eine weitere Rock-Oper zu schreiben.

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