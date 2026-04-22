Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Bad Religion: Nächstes Album „muss auf den Punkt sein“

Bad Religion, Highfield Festival 2013
Bad Religion, Highflied Festival 2013
Foto: Klaus Nauber. All rights reserved.
von
Bad Religion nehmen ihre Ruf als Punk-Band ernst und überlegen sich genau, worum es auf einem neuen Album gehen könnte.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die Punk-Ikonen Bad Religion sind sich ihrer Verantwortung als politische Punk-Band bewusst und überlegen lieber zwei Mal, was sie veröffentlichen wollen. Im Interview mit Chiles Sonar FM, erklärt Bassist Jay Bentley, was passieren müsste, damit die Gruppe einen Nachfolger für AGE OF UNREASON (2019) veröffentlicht.

Langwierige Planung

„Brett (Gurewitz, Gitarrist – Anm.d.Red.) und Jamie (Miller, Schlagzeuger – Anm.d.Red.) waren letztes Jahr in Jamies Studio und schrieben ein paar Songs. Brett mochte, was er geschrieben hatte, bis wir es aufnahmen. Er nahm es mit nach Hause und entschied, dass er es nicht mehr so gut fand. Er änderte seine Meinung darüber, was genau er machen will“, erinnert sich der Bassist.

Bentley erzählt weiter: „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir uns als Band erst damit auseinandersetzen müssen, wie ein potenzielles Album klingen, was es bedeuten und wie es aussehen soll. Denn wir brauchen kein 18. Album, das gleich oder schlimmer ist als Album Nummer 14, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Es muss also ziemlich auf den Punkt sein, in Bezug darauf, was wir veröffentlichen wollen. Warum würden wir es sonst tun?

Bad Religion - Crossbuster Punk Logo - Official Merchandise T-Shirt
Bad Religion - Crossbuster Punk Logo - Official Merchandise T-Shirt
von Bad Religion
Für bei Amazon kaufen

Pickel auf dem Schweinearsch

Darauf angesprochen, dass es auf AGE OF UNREASON eine Message gegen Donald Trump gegeben hatte und die Welt doch genug Inspiration biete, sagt Bentley: „Ich weiß noch, dass viele Leute, die Donald Trump mochten, damals sauer auf uns waren. Damals dachte ich mir, dass wir kein Album über Trump hätten schreiben sollen, sondern über die Menschen, die ihn gewählt haben.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Denn Donald Trump ist nur ein Pickel auf dem Schweinearsch. Aber das sind die Leute, die ihn da hingebracht haben. Ich möchte wissen, was in deren verdammten Köpfen los ist. Ich möchte lieber Lieder über die menschliche Natur schreiben, die so etwas möchte. Welches menschliche Versagen führt dazu, dass man so etwas will?“, erklärt er.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

bad religion Donald Trump Konzept nächstes Album neues Album Politik
Prong: Aufnahmen für das neue Album sind abgeschlossen
Tommy Victor, Prong
Nach dem versprochenen Live-Album soll später dieses Jahr das neue Studiowerk von Prong erscheinen – etwas später als gedacht.
Prong befinden sich im 40. Jahr ihrer Band-Geschichte. Im Grunde betrifft dieses Jubiläum vorrangig Sänger und Gitarrist Tommy Victor, denn der Rest der Band wurde im Laufe der Jahre viele Male ausgetauscht. Nichtsdestotrotz feiert die Groove Metal-Institution aus New York City. Anfang März dieses Jahres erschien das Album LIVE AND UNCLEANSED, das während der Europatournee letztes Jahr aufgezeichnet wurde. Zeitgleich zum Release war die Band wieder in hiesigen Gefilden unterwegs. Irgendwann hatten Victor und seine Kollegen dennoch Zeit, um an neuem Material zu arbeiten. Nicht innovativ, aber spannend In einem Interview mit Laughingmonkeymusic gab der Prong-Boss ein Update zum bereits…
Weiterlesen
Zur Startseite