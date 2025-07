2023 erklärte Black Veil Brides-Drummer Christian CC Coma, dass die Band an neuen Songs arbeite. Vergangenes Jahr versuchten sie sich jedoch zunächst an Interpretationen von ‘My Friends’ und ‘Bleeders’ aus dem Musical ‘Sweeney Todd’. Eigenes Material erschien zuletzt 2021 mit dem Langspieler THE PHANTOM TOMORROW.

Auf eingene Faust

Nun stand Frontmann Andy Biersack Idobi Radio Rede und Antwort und gab an, dass die Band tatsächlich an neuem Liedgut gearbeitet hat. „Wir haben eine neue Platte fertiggestellt. Ein Song ist bereits fertig gemischt. Es ist also noch sehr früh. Aber wir haben die Platte selbst produziert.“ Er habe die Produktion gemeinsam mit Gitarrist Jake Pitts in die Hand genommen. Somit sei es „das erste Mal, dass wir eine Platte auf diese Weise selbst produziert haben, zumindest mit Originalmaterial. Wir hatten schon vorher Neuaufnahmen und Ähnliches gemacht.“

Ein weiterer Pluspunkt für Black Veil Brides sei auch, dass es keine „Stimmen von außen“ gibt. Biersack erklärt: „Je mehr man mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet, desto mehr fließt ihr Stil in das ein, was man macht.“ Das sei in der Vergangenheit einfach zu häufig vorgekommen. Gleichermaßen seien sie ihrem langjährigem Produzenten John Feldmann auch sehr dankbar. Ohne ihn sei Biersack stimmlich heute nicht da, wo er ist. Feldmann habe ihm erst beigebracht seine „eigene Stimme zu benutzen.“

Weiterhin erklärt der Sänger bezüglich der eigenen Produktion: „Wir wollen damit nicht nur uns selbst feiern. Ich denke, manchmal passiert das, wenn Bands ihre eigene Platte produzieren. Sie sagen: ,Alles, was wir machen, ist großartig.‘ Wir sind sehr streng mit uns selbst, um sicherzustellen, dass es das Beste ist, was wir machen können, Ich bin wirklich gespannt, wie es sich entwickelt.“ Ingesamt sei die Arbeit so jedoch „etwas anspruchsvoller, weil man sicherstellen muss, dass es richtig klingt.“ Schlussendlich wird sich zeigen „ob das der richtige Weg war oder nicht. Wir werden sehen, ob es den Leuten gefällt.“



—

