Nachdem schon der Getränkefabrikant Liquid Death sowie das Make-up-Unternehmen Jolie Beauty auf den „Back To The Beginning“-Zug aufgesprungen sind und mit Ozzy Osbourne Produkte auf den Markt bringen, ist nun Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi dran. So versteigert die renommierte Gitarrenmarke Gibson zwei SG-Modelle, die der 77-jährige Musiker gerne gespielt hat.

Huldigt dem Riff-Lord

Die Auktion läuft auf www.ozzyauction.co.uk (wo es auch zahlreiche andere Artikel zu erstehen gibt) und endet bereits an diesem Sonntag, den 6. Juli 2025 um 23.00 Uhr MESZ. Der Clou daran: Die Black Sabbath-Ikone hat sowohl die rote als auch die schwarze Sechssaiterausführung mit seiner Unterschrift versehen. Und Gibson und Tony Iommi machen das Ganze natürlich für einen guten Zweck. So kommen die Erlöse zu gleichen Teilen drei Wohltätigkeitsorganisationen zugute — Cure Parkinson’s, dem Birmingham Children’s Hospital und dem Acorns Children’s Hospice.

„Es ist eine Ehre, Tony Iommi und Black Sabbath Tribut zu zollen — und für mich ist es ebenfalls eine Rückkehr zum Anfang“, kommentiert Gibson-CEO und -Präsident Cesar Gueikian die Aktion im Rahmen des Live-Abschieds von Black Sabbath und Ozzy Osbourne am 5. Juli 2025 in Birmingham. „Ich habe wegen Black Sabbath und Tonys Riffs angefangen, Gitarre zu spielen. Tony ist der ‚Rifflord’. Und die Bands, die an diesem epischen Tag ihre Ehre erweisen, schulden ihnen einiges dafür, dass sie den Weg für den Heavy Metal geebnet haben. Ich fühle mich zutiefst geehrt, Tony meinen Freund zu nennen, meinen adoptierten Paten, und die Gelegenheit gehabt zu haben, mit ihm bei Gibson sowie bei der von Serj Tankian von System Of A Down co-komponierten Single ‘Deconstruction’ zu kollaborieren.

Ohne diesen Moment, als ich zehn Jahre alt war und sich meine Musikleben nach der Entdeckung von Black Sabbath entfaltete, wäre ich nicht bei Gibson. Alle bei Gibson sind stolz darauf, ein Teil dieser epischen letzten Show zu sein und dahin zurückzugehen, wo alles für die Band begann.“

