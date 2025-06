Der (diesmal wahrscheinlich wirklich) letzte große Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath steht kurz bevor. Bekanntlich ist eine Welt ohne Ozzy möglich, aber sinnlos – weshalb der 76-jährige Prince Of Darkness nun vorsorgt und seine DNS zum späteren Klonen bereitstellt.

Dabei handelt es sich zunächst um einen PR-Gag von Ozzy Osbourne, gemeinsam mit der Getränkemarke „Liquid Death“. Allerdings: Das mit der DNS stimmt tatsächlich so; denn Ozzy persönlich hat die zehn limitierten Getränkedosen ausgetrunken, bevor sie versiegelt wurden.

Bei „Infinite Ozzy“ von Liquid Death handelt es sich um streng limitierte, leere Dosen des „Liquid Death“-Eistees, die tatsächlich von Ozzy Osbourne getrunken wurden und damit seine DNS enthalten.

Jede einzelne Dose wurde danach versiegelt, um Ozzy Osbournes DNS zu bewahren. Sobald die Technologie und die Gesetzeslage es zulassen, könnten Fans dieses Genmaterial nutzen, um Ozzy in der Zukunft zu klonen. Jede dieser offiziellen Ozzy-DNS-Dosen kommt in einem Laborbehälter und wurde von Ozzy Osbourne persönlich handsigniert. Natürlich kostet das alte Blech eine Stange Geld: Sie werden für jeweils 450 US-Dollar auf der Website des Getränkeherstellers verkauft.

„Klont mich, ihr Bastarde“, lässt Ozzy angeblich dazu wissen.

Der Gedanke, ein Stück DNS von Ozzy Osbourne im Regal zu haben, hat etwas von einem wilden Fan-Traum – allerdings auch etwas Makabres, vor allem angesichts des Aufrufs, den gesundheitlich angeschlagenen Mann nach seinem Ableben zu klonen. Aber was wäre Ozzy Osbourne ohne Schwarzen Humor.

Bitte nicht injizieren

Bereits vor einem Jahr arbeitete Ozzy Osbourne mit „Liquid Death“ für eine Werbekampagne zusammen. In dieser wurden Kinder davor gewarnt, das sogenannte „Death Dust“ des Herstellers zu schnupfen. Damals sagte Osbourne: „Ich liebe es, wie Liquid Death aus etwas Gesundem wie Flüssigkeitszufuhr ein lustiges Erlebnis macht. Sharon, die Familie und ich trinken ständig Liquid Death. Es ist köstlich. Aber im Ernst: Schnupft oder injiziert bitte nichts von dem, was sie machen – es ist viel besser zum Trinken geeignet.“

Zu den Produktlinien von „Liquid Death“ zählen Bergwasser, sprudelndes Wasser mit Soda-Geschmack, Eistee und mehr. Ein Teil der Einnahmen fließt an gemeinnützige Organisationen, die sich gegen Plastikverschmutzung einsetzen und die Nachhaltigkeitsmission #deathtoplastic von Liquid Death unterstützen.

Der Live-Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath am 5. Juli 2025 in Birmingham wird fraglos eine große Sause — auch wenn der „Prinz der Dunkelheit“ nicht dazu in der Lage sein wird, selbst ein ganzes Konzert zu spielen. Immerhin stehen namhafte Bands wie Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Gojira oder Halestorm auf der Bühne.

