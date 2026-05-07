Lange Zeit war es um Greta Van Fleet still. Nun haben sie ihre Fans mit einem kryptischen Post und einem ordentlichen Schreck aus dem Winterschlaf erweckt. Am 5. Mai postete die Band einen Montageclip mit Bildern und Videos ihrer gesamten Karriere. Dazu schrieben die US-Amerikaner: „Danke für den wilden Ritt. Alles Liebe, Josh, Jake, Sam und Daniel.“

Kryptische Nachrichten

Allein dieser Satz reichte aus, um die Fans der Musiker in helle Aufregung zu versetzen. Viele spektulierten, ob es sich um einen Trennungs-Post handeln könnte, da die Band so lange inaktiv war. Ihr letzter Social Media-Post ist von Juli 2025, und ihr letztes Album STARCATCHER liegt drei Jahre zurück.

Nun hat ein besonders eifriger Fan in der Kodierung der Homepage einen möglichen Hinweis gefunden und auf Reddit geteilt mit den Worten: „Ich habe gerade einen Blick in den Code geworfen, um zu sehen, ob sie etwas verbergen, und natürlich habe ich das hier gefunden.“

Mysteriöse Kodierung

Auf der Website ist nach außen hin ausschließlich der Teaser zu sehen, mit derselben Nachricht wie auch auf Social Media. Einmal hinter die Kulissen geblickt, offenbart der Code der Website allerdings etwas, das aussieht wie ein Burgturm mit dem Buchstaben „M“, in der Mitte.

Was genau das versteckte Symbol bedeuten könnte ist aktuell noch unklar. Einige Fans mutmaßen, es könnte etwas mit Mirador zu haben, dem Nebenprojekt von Greta Van Fleet-Gitarrist Jake Kiszka. Andere vermuten jedoch, es könnte sich um ein geheimes Konzert handeln.

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Für diese Spekulation spricht laut Loudwire beispielsweise, dass es in Michigan, nicht allzu weit von der Heimatstadt der Band entfernt, eine Eventlocation namens Castle Farms gibt. In der Villa, die mit einer gewissen Burg-Ästhetik gebaut wurde, traten schon unter anderem Ozzy Osbourne, Aerosmith, AC/DC oder ZZ Top auf.

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