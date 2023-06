Greta Van Fleet: Sänger Josh Kiszka outet sich

auch interessant

Josh Kiszka hat sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. Der Greta Van Fleet-Frontmann outete sich just in den Sozialen Medien, um darauf aufmerksam zu machen, dass der US-Bundesstaat Tennessee, in dem er mit seinem Partner wohnt, mehr und mehr die Rechte der LGBTQ+-Gemeinde einschränkt.

Herzensangelegenheit

„In Tennessee, wo ich ein Zuhause gefunden habe, schlagen die Gesetzgeber rechtliche Bestimmungen vor, die die Freiheit der Liebe bedrohen“, beginnt der Greta Van Fleet-Sänger sein Statement. „Es ist unerlässlich, dass ich meine Meinung sage — nicht nur für mich selbst, sondern in der Hoffnung, die Herzen, Köpfe und Gesetze in Tennessee und darüber hinaus zu verändern. Diese Probleme liegen mir besonders am Herzen, da ich seit acht Jahren in einer gleichgeschlechtlichen Liebesbeziehung mit meinem Partner bin. Jenen, die mir nahestehen, ist das wohl bewusst, aber es ist mir wichtig, es öffentlich mitzuteilen.“

Des Weiteren führt der Greta Van Fleet-Musiker aus: „Über die Jahre war die Welle an Liebe für die LGBTQ+-Gemeinschaft lautstark. Doch es muss immer noch für LGBTQ+-Rechte in Tennessee, im Land und auf der Welt gearbeitet werden. […] Die LGBTQ+-Gemeinde ist eine kulturelle Säule, die fortlaufend für Positivität und Akzeptanz mittels Kunst, Musik, Literatur, Film und — was am wichtigsten ist — Gesetze eintritt. Das größte Geschenk für die Erdenbürger ist unsere Fähigkeit zu lieben. Und während wir durch die Zeit reisen, möge unser größeres Verständnis der Angelegenheit um uns herum und in uns uns lehren, noch tiefer zu lieben.“

🛒 STARCATCHER VON GRETA VAN FLEET BEI AMAZON VORBESTELLEN!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Josh M. Kiszka (@joshmkiszka)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.