Greta Van Fleet sehen Metallica als große Vorbilder

Sam Kiszka mit Greta Van Fleet beim Shaky Knees Festival im Central Park am 05. Mai 2023 in Atlanta, Georgia

In einem Interview mit dem New Yorker Radiosender Q104.3 sprach Greta Van Fleet-Bassist Sam Kiszka über Beziehungen, die er und seine Band-Kollegen im Lauf der vergangenen Jahre auf Tour zu anderen Musikern und deren Bands aufgebaut haben. Vor allem zu Metallica scheinen die Rocker eine intensive Bindung aufgebaut zu haben.

Greta Van Fleet über Metallica: Große Fan-Liebe

Empfehlung der Redaktion Kirk Hammett: KILL ’EM ALL & RIDE THE LIGHTING waren einmalig Thrash Metal Laut Kirk Hammett waren die ersten beiden Metallica-Scheiben KILL 'EM ALL und RIDE THE LIGHTNING einmalig, als sie veröffentlicht wurden. „Ich denke, dass unsere Beziehung zu Metallica und das, was diese Jungs tun – nämlich Stadien füllen – eine wirklich große Sache ist, die sich in den letzten Jahren, quasi nach der Pandemie, entwickelt hat“, erklärte Sam. „Sie haben eine große Konstanz an den Tag gelegt, viel Leidenschaft für das, was sie tun, und sie nehmen es sehr ernst. Es ist sehr faszinierend, dieser Gruppe zuzusehen, die ihr ganzes Leben dem gewidmet hat, was sie tut. Und sie tut es wirklich gut.“

STARCATCHER auf Amazon.de bestellen!

Es sei eine Menge Arbeit, zweieinhalb Stunden am Stück auf der Bühne zu stehen, wie Metallica es tun, betonte Sam. Aber die Band ließe es einfach aussehen. „Lars (Ulrich – Anm.d.A.) erzählte uns, dass er es wirklich genießt, Daniels (Wagner, Greta Van Fleet, Drummer – Anm.d.A.) Schlagzeugsolo zuzuhören. Wenn er sich vor der Show eine Massage gönnt, um sich zu entspannen, geht er danach in seinen Übungsraum und jammt ein bisschen. Sie nehmen es sehr ernst, was ihre Ernährung angeht. Sie essen jeden Tag das gleiche, sie sind voll dabei. Und, wenn es etwas gibt, das wir im Alter tun wollen, dann denke ich, ist es ein ziemlich guter Maßstab, an dem man sich orientieren kann.“

