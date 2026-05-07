Im Herzen des Power Metal-Revival stehen Induction – ein Name, der sich in kürzester Zeit als Synonym für die neue Welle des Genres etabliert hat. Angeführt von Tim Hansen, Sohn der Metal-Ikone Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray), hat sich die Band als eine unübersehbare Größe positioniert.

Der Aufstieg begann mit einem lauten Knall, als das zweite Album BORN FROM FIRE unter den Schwingen von Label Reigning Phoenix Music erschien, welches breite Anerkennung erntete und den Ruf der Band im Genre endgültig festigte. Auf dieser Dynamik aufbauend, begaben sich Induction auf große Tourneen mit Szenegrößen wie Stratovarius Battle Beast , Gamma Ray, Accept und vielen weiteren. Obwohl oft als Progressive Power Metal-Band bezeichnet, lassen sich Induction nicht in ein einziges Genre-Korsett zwängen.

METAL HAMMER präsentiert:

Induction + Tungsten – Tour 2026

07.10. Herford, Kulturwerk

08.10. München, Backstage

09.10. Leipzig, Hellraiser

10.10. Passau, Zauberberg

11.10. Karlsruhe, Die Stadtmitte

12.10. CH-Aarburg. Musigburg

13.10. A-Salzburg, Rockhouse

14.10. Mörlenbach, Live Music Hall

15.10. Hamburg, Bahnhof Pauli

16.10. Lingen, Alter Schlachthof

18.10. Selb, Rockclub Bayern

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

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