Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Induction LOVE KILLS!

Power Metal, RPM/Warner (11 Songs / VÖ: 6.2.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Da hat sich jemand intensiv mit Beast In Black und Battle Beast beschäftigt. Das ist ja nicht das Schlechteste, jedoch ist nicht zu überhören, dass der symphonische Power Metal der deutschen Durchstarter eine Spur geradliniger, fanfarendurchtränkter und, ja, tanzbarer als auf den vorherigen beiden Alben daherkommt. Erneut: Das ist keine Entwicklung, der man grundsätzlich den Riegel vorschieben müsste. Zumal es den Riffs und flirrenden Soli eines ‘War Of Hearts’ oder ‘The Veil Of Affection’ nicht an Mächtigkeit mangelt. Sänger Gabriele Gozzi (seit 2024 neu an Bord) beweist sich als exzellente Verstärkung und bringt jede Menge Biss mit. So bereichert er Stücke wie das flotte und aggressive ‘Steel And Thunder’ sowie das pompöse und heldenhafte ‘Beyond Horizons’. Das dort arg offensichtliche Abschreiben bei den finnischen Kollegen wäre so wenig nötig gewesen, wie durch die Cover-Version ‘Empress’ Direktvergleiche mit Gitarrist Tim Hansens altem Herren und Gamma Ray zu provozieren; doch der Song bleibt spitze. ‘Dark Temptation’ und ‘Love Kills’ nötigen schon ein Herz für Disco-Metal ab, ‘Strangers To Love’ für AOR-Kitsch der Avantasia-Klasse; dann aber macht LOVE KILLS! sehr viel Spaß, weil Induction jede Menge Energie versprühen.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Ronnie Radke: Einstweilige Verfügung gegen Brittany Furlan
Falling in Reverse-Sänger Ronnie Radkte bei einem Auftritt 2018 in New Orleans
Falling In Reverse-Sänger Ronnie Radke hat Berichten zufolge rechtliche Schritte gegen Influencerin Brittany Furlan Lee eingeleitet.
Falling In Reverse-Frontmann Ronnie Radke hat gegen die Influencerin Brittany Furlan Lee eine temporäre einstweilige Verfügung beantragt, wie TMZ berichtet. Sein Wunsch sei es, dass sie mindestens 100 Yards (circa 91,44 Meter) Abstand zu ihm hält. Betrugsskandal Furlan Lee soll den Sänger unter anderem in den Sozialen Medien belästigt haben. Sie hatte zuletzt einen Betrugsskandal aus 2025 wieder aufgegriffen und mehrere Instagram-Stories und Tiktok-Videos dazu veröffentlicht. 2025 hatte sie behauptet, auf einen Catfish (zu Deutsch: Betrüger) hereingefallen zu sein, der sich als Radke ausgegeben habe. Nun behauptet sie offenbar, Radke selbst soll hinter dem Profil gesteckt haben und sie, ihren…
Weiterlesen
Zur Startseite