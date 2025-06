Der Live-Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath am 5. Juli 2025 in Birmingham wird fraglos eine große Sause — auch wenn der „Prinz der Dunkelheit“ nicht dazu in der Lage sein wird, selbst ein ganzes Konzert zu spielen. Immerhin stehen außerdem namhafte Bands wie Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Gojira oder Halestorm auf der Bühne. Nun gibt es gute Nachrichten für Fans, die dabei sein wollten, aber keine der raren Eintrittskarten bekommen haben: „Back To The Beginning“ ist per Stream verfügbar.

Auf www.backtothebeginning.com kann man sich für 26,99 Euro (zuzüglich Steuern und einer Service-Gebühr) ein Streamingticket schießen. Los geht der Spaß am 5. Juli um 16 Uhr. Des Weiteren kann man sich noch bis 7. Juli 2025 um 16 Uhr das komplette Konzert im Nachhinein reinziehen. Sharon Osbourne kommentiert hierzu: „Wir hatten so eine überwältigende Nachfrage von den Fans auf der ganzen Welt, die keine Tickets für die Show bekommen konnten. Und sie flehten uns in den Sozialen Medien an, die Show als Livestream zu übertragen. Da dies solch ein historisches Ereignis ist, konnten wir sie einfach nicht enttäuschen.“

Darüber hinaus verriet Sharon im Interview mit Music Business Worldwide, dass sie gerne noch zwei Acts für Birmingham verpflichtet hätte. „Es gibt zwei Bands, die wir liebend gerne geholt hätten, aber sie konnten nicht, weil sie an dem Tag arbeiten. Und das waren Judas Priest, eine lokale Band, sowie Angus Young von AC/DC, weil er Ozzy immer enorm unterstützt hat.“ Überdies plauderte die Managerin im Gespräch bei britischen Metal Hammer aus, dass eine Gruppe wegen einer verbalen Auseinandersetzung wieder vom Line-up geflogen ist: „Ich hatte ein riesiges Getue mit einem Manager wegen dieser Feier für Ozzy und Sabbath. Und so schlecht habe ich mich wahrscheinlich seit Jahren nicht gefühlt. Mir ist auch egal, was diese Person über mich sagt und denkt, denn sie kennt mich nicht. Und jetzt erzählt er dumme Lügen herum, weil ich die Band vom Line-up geschmissen habe.“

