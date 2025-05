Ozzy Osbourne hatte bereits angekündigt, bei seinem Live-Abschied am 5. Juli in Birmingham kein komplettes Set mit Black Sabbath zu spielen, sondern lediglich „dies und das“. In einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian wird der „Prinz der Dunkelheit“ nun noch konkreter. Demnach könne es gut sein, dass er während seines Auftritts sitzt.

„Ich werde da sein und mein Bestes geben“, gibt sich Ozzy Osbourne kämpferisch. „Alles, was ich machen kann, ist aufzutauchen.“ Alsdann ging der 76-Jährige auf seine körperlichen Beschwerden ein: „Man wacht am Morgen auf und bemerkt, dass etwas Neues schiefläuft. So fängt man an zu denken, dass das niemals aufhören wird.“

Sitzkonzert

Das Black Sabbath-Reunion- und Abschiedskonzert sei die Idee seiner Frau und Managerin Sharon Osbourne gewesen. Sie habe ihm damit „einen Grund“ geben wollen, morgens aufzustehen. „Ich trainiere mit Gewichten, fahre Rad. Ein Typ, der mit mir arbeitet, lebt in meinem Haus. Es war hart. Ich musste für so eine lange Zeit das Bett hüten. Wenn man wie ich auf seinem Rücken liegt und nichts macht, ist das Erste, was flöten geht, die Kraft. Es ist wie wenn man ganz neu anfängt. Ein Gesangslehrer kommt vier Tage in der Woche vorbei, um meine Stimme in Form zu halten.

Aber ich habe Probleme beim Laufen. Zudem habe ich Probleme mit dem Blutdruck, vom Blutgerinnsel in meinen Beinen. Ich bin daran gewöhnt, zwei Stunden auf der Bühne zu sein und dabei herumzuspringen und zu rennen. Doch ich denke, ich werde dieses Mal nicht viel springen oder rennen. Vielleicht werde ich mich hinsetzen. Wir spielen jeder nur ein paar Songs. Ich will nicht, dass die Leute denken, dass sie abgezockt werden, weil es nur eine Kostprobe sein wird. Man wird jeweils nur ein paar Lieder von Ozzy und Sabbath kriegen.“

Doch damit nicht genug: Sammy Hagar hat seinerseits in einer Unterhaltung bei Loudwire ausgeplaudert, dass Ozzy Osbourne in Birmingham nur fünf eigene Songs zum Besten wird. Diese Information erhielt der ehemalige Van Halen-Sänger während eines Austauschs mit Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello, welcher als musikalischer Direktor bei „Back To The Beginning“ fungiert. „Ich wollte ‘No More Tears’ machen — und Tom meinte: ‚Oh, das wäre toll.’ Doch dann meldete er sich zurück uns sagte: ‚Rate mal! Ozzy wird versuchen, fünf Songs zu singen. Und er will ‘No More Tears’ singen.’“

Neben Ozzy Osbourne und Black Sabbath geben sich am 5. Juli in Birmingham noch zahlreiche andere hochkarätige Bands die Live-Ehre — darunter Guns N’ Roses, Metallica, Slayer, Pantera, Lamb Of God, Mastodon und Anthrax.

