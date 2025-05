Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson hat die Fan-Herzen im März 2024 mit THE MANDRAKE PROJECT, seinem ersten Soloalbum seit 2005, höherschlagen lassen. Doch der 66-Jährige will es nicht damit bewenden lassen, sondern nachlegen. Während einer Gesprächsrunde am Musicians Institute in Los Angeles sprach Moderator Ryan J. Downey den Briten auf ein potenzielles Nachfolgewerk an.

Never change a winning team

„Ich war während der letzten drei Wochen im Demostudio mit allen“, verriet Bruce Dickinson daraufhin. „Und wir hielten am Ende nach 15 Tagen 18 Tracks in den Händen. Es wird ein wirklich cooles Album werden. Und offensichtlich wird der Kerl, der es produzieren wird, Brendan Duffey sein — er hat schon THE MANDRAKE PROJECT gemischt. Wir fingen mit ihm an, als wir die Atmos-Mixes gemacht haben. Und daraus wurde dann: ‚Du machst doch auch Stereo-Mixe…‘ Und er ist großartig. Also behalten wir dieselbe Crew wie beim vorherigen Longplayer an Bord. Ich freue mich darauf, es Anfang nächsten Jahres aufzunehmen. Da habe ich ein paar Lücken im Terminplan. Januar, Februar, März, April sind irgendwie eine freie Zone für mich nächstes Jahr.“

Des Weiteren gab Bruce Dickinson darüber Auskunft, wie THE MANDRAKE PROJECT bislang bei seinen Anhängern ankam. „Der Zuspruch war toll, ehrlich gesagt. Die Reaktionen auf die Band, als wir durch ganz Europa getourt sind, waren fantastisch. […] Und die Leute verstanden das Album. Nicht jeder wird alles verstehen, was man macht. Das läuft nicht zwangsläufig so, aber ich fand, es war ein echt gutes, ausgeglichenes Album. Es war hart, aber auch emotional. Also es war echt gut — und hat live wirklich gut funktioniert. Tatsächlich werden wir ein paar Tracks vom Album, die wir nicht live gespielt haben, auf der US-Tour spielen. Unter anderem ‘Shadow Of The Gods’, welches den am wenigsten gespielten beliebten Song der Scheibe darstellt. […] All die Leute in Europa werden neidisch sein.“

