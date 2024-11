Sick Of It All-Frontmann Lou Koller hat seine Chemotherapie beendet. Nun wartet er auf die Operation und gibt ein Update zu seinem Wohlbefinden.

Anfang Juli mussten Sick Of It All ihre Sommertournee absagen und gingen dabei ganz offen mit den Gründen um. Bei Sänger Lou Koller wurde ein Tumor in der Speiseröhre entdeckt, der bereits in den Magen übergeht. Im August begann Koller die Chemotherapie, die er nun erfolgreich beendet hat. Via Social Media hällt er seine Fans mit einer Videobotschaft auf dem Laufenden. „Hey alle zusammen, Lou hier. Ich möchte euch nur ein kurzes Update geben. Heute war Chemo-Sitzung Nummer vier – die letzte Chemotherapie vor der Operation. Jetzt habe ich also noch einen Monat bis zur Operation, die am 24. Oktober…