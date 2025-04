Udo Dirkschneider tourt aktuell mit dem wegweisenden Accept-Album BALLS TO THE WALL (1983), um dessen 40. Jubiläum (nach) zu feiern. Im Interview bei TV War sollte der 73-Jährige nun darüber Auskunft geben, ob er sich vorstellen kann, das auch mit METAL HEART (1985) zu machen. Bei dieser Gelegenheit gab der Sänger zu, dass er vor ein paar Jahren vorschnell hatte verlauten lassen, keine Accept-Lieder live zu spielen.

Die Leute wollen es

„Ein Leute haben schon gesagt: ‚In fünf Jahren kannst du das mit dem 45. Jubiläum von METAL HEART machen.‘“, verrät Udo Dirkschneider. Alsdann wiegelt der Frontmann ab: „Ich weiß nicht. Im Moment sind wir sehr beschäftigt mit der BALLS TO THE WALL-Tour, welche bis Sommer nächstes Jahr geht. Und dazwischen müssen wir am neuen U.D.O.-Album arbeiten. Und nach dem nächsten Sommer wollen wir eine kleine Pause einlegen. Weiter weiß ich nicht, wann das U.D.O.-Album erscheinen wird — vielleicht Ende 2026 oder Anfang 2027. Und dann geht es wieder auf Tour.

Womöglich machen wir was mit METAL HEART. Wir werden sehen. Aber ich sage stets: Sag niemals nie. Es war das Gleiche, als wir die drei Jahre andauernde Tour mit Dirkschneider gemacht haben, wobei wir nur Accept-Lieder gespielt hatten. Ich denke, ich habe ein bisschen zu schnell gesagt: ‚Nein, ich habe genug davon, Accept-Stücke zu spielen. Ich habe genug eigene Lieder.‘ Vor langer Zeit hatte ich eine Unterhaltung mit Ronnie James Dio. Er sagte zu mir: ‚Udo, es ergibt keinen Sinn, neue Alben zu machen. Wir spielen immer dasselbe Zeug, das die Leute hören wollen.‘ Aber wir unterhalten die Menschen. Also geben wir ihnen, was sie wollen.“

