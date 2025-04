Bei Electric Callboy tut sich etwas in personeller Hinsicht. Schlagzeuger David Friedrich ist ab sofort nicht mehr Teil der Electrocore-Formation. Sein Abschied erfolgt auf eigenen Wunsch, wie die Band in den Sozialen Medien informiert. Dem einstigen ‘Die Bachelorette’-Gewinner steht der Sinn nach einer Luftveränderung. Eine(n) neue(n) (Live-)Drummer(in) hat die Spaß-Kapelle zwar schon am Start — es wird allerdings noch nicht verraten, um wem es sich dabei handelt.

Liebe & Respekt

„Hey Leute, bei uns hat sich etwas ergeben, und das wollen wir euch heute mitteilen“, leiten Electric Callboy ihre folgenschwere Neuigkeit ein. „David hat nach all den Jahren mit uns für sich entschieden, dass er etwas Neues machen möchte und von nun an eigene Wege gehen wird. Es ist natürlich klar, dass wir das total schade finden, haben aber auch großen Respekt vor seiner Entscheidung. Wir schauen mittlerweile zurück auf 13 Jahre mit David als unseren Drummer, und all die schönen Erinnerungen dieser gemeinsamen Reise kann und niemand mehr nehmen.

Diese Zeit wird für immer Teil von Electric Callboy sein. Und dafür sagen wir Danke! Für seine talentierten Hände und Füße, für Tausende verrückte und emotionale Momente auf und abseits der Bühne, für ganz viel Hypa Hypa und mehr als ein Jahrzehnt EC on Tour. Und, keine Sorge: Natürlich werden wir alle Festivals und anstehenden Konzerte mit Drummer spielen. Mit wem genau, lassen wir euch bald wissen. Wir freuen uns auf euch!“

