TV Total begleitete Electric Callboy beim Summer Breeze

Electric Callboy haben im Zuge ihrer umjubelten Show beim diesjährigen Summer Breeze Open Air im großen Stil mit ‘TV Total’ kollaboriert. So haben die Trancecore-Musiker Moderator Sebastian Pufpaff zum Festival eingeladen, der zunächst so tat, als wüsste er gar nicht, dass das Freiluft-Event in Dinkelsbühl eine Metal-Veranstaltung ist. Letztlich performte Pufpaff sogar mit der Band auf der Bühne (siehe Videos unten).

Stählerne Unterhaltung

Zunächst überraschte die Fernsehpersönlichkeit sowohl Electric Callboy als auch das Summer Breeze-Publikum. Denn der ‘TV Total’-Mann stand plötzlich im Metal-Outfit inklusive Kutte während des Auftritts von Sänger Nico Sallach und Co. auf der Bühne. Doch die Gruppe schickte ihn wieder weg, Pufpaff war zu früh dran. Dann kam er zum finalen Song ‘We Got The Moves’ erneut nach vorne, tatsächlich in der Originalverkleidung des Videos zum Lied — und trällerte sogar das Stück mit ins Mikrofon. Die Crew von ‘TV Total’ hat all das mitgefilmt — unten könnt ihr euch die Clips dazu noch einmal reinziehen.

Doch damit nicht genug: Sebastian Pufpaff hat darüber hinaus noch ein kurzes Praktikum beziehungsweise einen Crashkurs in Sachen Festivalsicherheit absolviert. So ließ sich der Journalist von der Security-Mannschaft der „Grabenschlampen“ unter anderem darin unterrichten, welche Handgriffe es dabei gibt, Crowdsurfer sicher wieder auf den Boden zu setzen. Des Weiteren kam Pufpaff anfänglich im Reggae-Look auf das Summer Breeze. So half ihm Eisbrecher-Boss Alexander Wesselsky noch, die passenden Klamotten für das Open Air zu finden. Viel Spaß mit den Videos!

