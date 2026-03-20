Die Videos der Woche vom 20.03. mit Lamb Of God, Infected Rain u.v.m.

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Cage Fight ‘Pick Your Fighter’
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Erdve ‘Nyra’
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Frontside ‘Kapłani Diabła’
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Godsnake ‘Inhale The Noise’
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Gozu ‘Banacek’
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Gradience ‘Master To The Slave’
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Hokka ‘Blackbird’
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IATT ‘Somniphobia’
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Monstrosity ‘Banished To The Skies’
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Se, Josta Ei Puhuta ‘Varis’
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Sparagmos ‘Fashioned In Lifetime’
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Tabernis ‘Mel Obscurum’
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Uwe Lulis Project ‘Emerald In The Dark’
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Vanaheim ‘De Overtocht’
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Die Metal-Alben der Woche vom 13.03. mit Lamb Of God, The Gems u.a.
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 13.03. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Vicious Rain und Monstrosity.
Lamb Of God ‘The Killing Floor’ walzt mit kompromissloser Präzision alles nieder, ‘Blunt Force Blues’ fährt mit einem schlicht mörderischen Grund-Riff auf und ‘Parasocial Christ’ schraubt... (Hier weiterlesen) The Gems Zum anderen verstärkt sich der Eindruck, dass die vier Musikerinnen mit vereinten Kräften wahrscheinlich noch zugkräftigere Lieder hätten zustande bringen können... (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Aprilausgabe. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter:…