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Die Videos der Woche vom 20.03. mit Lamb Of God, Infected Rain u.v.m.

Infected Rain
Foto: PR, Victoria Wonka Tututescu. All rights reserved.
von
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Thundermother, The Hu, Samael sowie einigen weiteren.
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Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Big Ass Truck I.E. ‘Pushed Beyond The Brink’

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Cage Fight ‘Pick Your Fighter’

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Erdve ‘Nyra’

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Exodus ‘Promise You This’

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Frontside ‘Kapłani Diabła’

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Godsnake ‘Inhale The Noise’

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Gozu ‘Banacek’

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Gradience ‘Master To The Slave’

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Hokka ‘Blackbird’

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The Hu ‘The Men’

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IATT ‘Somniphobia’

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Infected Rain ‘Stranger’

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Klimt 1918 ‘Dream Core’

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Lamb Of God ‘St. Catherine’s Wheel’

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Monstrosity ‘Banished To The Skies’

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The Pretty Reckless ‘When I Wake Up’

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Samael ‘Hidden Empire’

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Se, Josta Ei Puhuta ‘Varis’

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Sleeping With Sirens ‘An Ending In Itself’

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Soulburn ‘The Braveheart Of Nightmares’

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Sparagmos ‘Fashioned In Lifetime’

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Stoned Jesus ‘See You On The Road’

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Tabernis ‘Mel Obscurum’

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Thundermother ‘Can You Feel It’ (live)

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Uwe Lulis Project ‘Emerald In The Dark’

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Vanaheim ‘De Overtocht’

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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