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Die Videos der Woche vom 19.06. mit Wednesday 13, Epica u.v.m.

Epica, M'era Luna 2024
Epica, M'era Luna 2024
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
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Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Insomnium, Samael, Behemoth sowie einigen weiteren.
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Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Allt ‘Omertà’

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Any Given Sin ‘Until We Disappear’

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Baest ‘Stormbringer’

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Behemoth ‘I, Scvlptor’

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Arthur Brown with Dan Smith ‘Nature’

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Dark Funeral ‘The Arrival Of Satan’s Empire’ (live)

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Dymna Lotva ‘The Boat Of Despair’ (feat. Aaron Stainthorpe)

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Epica ‘Sirens – Of Blood And Water’ (live)

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The Eternal ‘Existing To Expire’

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Insomnium ‘Shadowlife’

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Mork ‘Ferdamann’

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Mythemia & Harpyie ‘Teufelskerl’

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North Sea Echoes ‘Enjoy The View’

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Polyphia ‘Can You Feel It’

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Prince Of Failure ‘Phantom’

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R.O.S.A. ‘Fragile Power’

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Samael ‘Hail To The Sun’

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Schandmaul ‘Sternensegler’

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Space Chaser ‘Mind Melting Machine’

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Stormhammer ‘Scars Of The Abyss’

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Temple Of Dread ‘Rites Of Blasphemy’

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Villagers Of Ioannina City ‘Ghosts In The Sky’

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Wednesday 13 ‘Look What The Bats Dragged In’

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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