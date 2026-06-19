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Ex-Belphegor Bassist Bartholomäus „Barth“ Resch ist tot

Belphegor
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Der ehemalige Belphegor Bassist Barth ist im Mai verstorben. Die Band veröffentlichte nun ein Tributvideo auf Facebook.
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Der ehemalige Bassist der österreichischen Blackened Death Metal-Band Belphegor, Barth (bürgerlich Bartholomäus Resch), ist im Alter von 49 Jahren verstorben. Das Tributvideo der Band gibt es unten.

Tribut

Was vor einem Monat bereits durch das Internet und die lokalen Medien ging, bestätigte nun die Band selbst in einem Facebook-Post. Darunter schrieb Frontmann Helmuth Lehner: „29 Jahre loyaler Brüderschaft – was einen schönen und chaotischen Weg wir gemeinsam gegangen sind. Was eine Tragödie. Du hattest noch immer so viele Visionen für die Zukunft, Herr Goaßbock.

Ich bin am Boden zerstört von deinem Tod. Du hinterlässt ein großes Loch, und sogar das ist eine Untertreibung. 2011 hast du mein Leben gerettet, Barth. Danke, dass du so viel Farbe, Leidenschaft und Feuer in die Jahre gebracht hast, die wir geteilt haben. Tausende von Erinnerungen, mein Freund. Ich schwöre wir werden uns wiedersehen. Ich liebe dich Bruder! Pactum in Aeternum – möge dein Geist nun frei und ungebunden sein!“

Belphegor, damals noch unter dem Namen Betrayer, gründeten sich 1991. Resch stieß im Jahr 2002 hinzu und verließ die Band 2006 aufgrund einer Handverletzung. In seiner Zeit in der Band entstanden die Alben LUCIFER INCESTUS (2003), GOATREICH – FLESHCULT (2005) und PESTAPOKALYPSE VI (2006). Er war über seine Rolle hinaus weiterhin mit der Band involviert.

Resch soll Anfang Mai in einem Autounfall ums Leben gekommen sein. Er wurde nur 49 Jahre alt.

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Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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