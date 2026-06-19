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Album des Monats 07/2026: Lunar Shadow THE PALL OF A PAST WORLD

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Foto: PR, Juliane Fränkel. All rights reserved.
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Lunar Shadow wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem The Pretty Reckless, Deep Purple und Moonspell auf die Plätze verweisen.
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Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Juliausgabe: Lunar Shadow THE PALL OF A PAST WORLD

Das Album des Monats Juli 2026 stellen Lunar Shadow. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,88 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.

Lunar Shadow

>> Lest hier das komplette Review zu THE PALL OF A PAST WORLD von Lunar Shadow <<

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

07/2026 Album des Monats Juli 2026 Juliausgabe Lunar Shadow Playlist THE PALL OF A PAST WORLD
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