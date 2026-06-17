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Die METAL HAMMER-Juliausgabe 2026: Doro, Deep Purple, Iron Maiden u.a.

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Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
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In der Titelgeschichte erinnert sich die Metal-Queen an die Anfänge, die von Erfolgen ebenso gezeichnet waren wie von Rückschlägen und Sexismus.
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Doro/Warlock

Vor vier Dekaden trat Doro Pesch als erste Frau überhaupt beim legendären Monsters Of Rock Festival in Castle Donington auf und krönte damit die Karriere ihrer Band Warlock. Grund genug für Wegbegleiter Marc Halupczok, in die frühen Karrierejahre der heutigen Metal-Queen einzutauchen und die Geschichte von Warlock Revue passieren zu lassen. Obendrauf kredenzen wir euch eine 7“-Single mit exklusiven Versionen der Klassiker ‘Burning The Witches’ und ‘Metal Tango’.

Deep Purple

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Iron Maiden

Nicko McBrain stand Matthias Weckmann Rede und Antwort über die Iron Maiden-Doku sowie seine Autobiografie.

Evanescence

Nach langem Warten kam Helen Lindenmanns Gespräch mit Amy Lee über SANCTUARY tatsächlich zustande.

Moonspell

Moonspell kontern ihre Existenzkrise mit FAR FROM GOD. Katrin Riedl unterhielt sich mit Sänger Fernando Ribeiro.

Live

Rock in Rautheim, Desertfest, Metallica, Uli Jon RothCemetery Skyline

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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07/2026 deep purple Doro Evanescence iron maiden Juli 2026 Juliausgabe Warlock
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Bis zur Veröffentlichung von THE BOOK OF SOULS behauptete sich POWERSLAVE lange Zeit als das Studio­album mit dem längsten Iron Maiden-Stück überhaupt. Und SENJUTSU schiebt sich mit gleich drei Songs in diese Aufstellung der ausgedehntesten Stücke, die auf Maidens regulären Studioalben zu finden sind. Die angegebenen Spielzeiten sind wie die in Klammern folgenden Komponisten der offiziellen Band-Homepage entnommen. ‘Empire Of The Clouds’ (THE BOOK OF SOULS, 2015) 18:01 Minuten (Dickinson) Dieser komplett von Bruce Dickinson allein geschriebene Song handelt vom R101 Luftschiff, das auf seinem Jungfernflug am 5.10.1930 abstürzte. Der Iron Maiden-Sänger ist hierin erstmals am Klavier beziehungsweise Keyboard zu…
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