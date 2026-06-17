Die METAL HAMMER-Juliausgabe 2026: Doro, Deep Purple, Iron Maiden u.a.

Ihr bekommt METAL HAMMER 07/2026 ab dem 19.06.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Vor vier Dekaden trat Doro Pesch als erste Frau überhaupt beim legendären Monsters Of Rock Festival in Castle Donington auf und krönte damit die Karriere ihrer Band Warlock. Grund genug für Wegbegleiter Marc Halupczok, in die frühen Karrierejahre der heutigen Metal-Queen einzutauchen und die Geschichte von Warlock Revue passieren zu lassen. Obendrauf kredenzen wir euch eine 7“-Single mit exklusiven Versionen der Klassiker ‘Burning The Witches’ und ‘Metal Tango’.

Nach vielen Phonern nutzte Frank Thießies anlässlich SPLAT! die Chance, Ian Gillan endlich persönlich zu treffen.

Nicko McBrain stand Matthias Weckmann Rede und Antwort über die Iron Maiden-Doku sowie seine Autobiografie.

Nach langem Warten kam Helen Lindenmanns Gespräch mit Amy Lee über SANCTUARY tatsächlich zustande.

Moonspell kontern ihre Existenzkrise mit FAR FROM GOD. Katrin Riedl unterhielt sich mit Sänger Fernando Ribeiro.

Live

Rock in Rautheim, Desertfest, Metallica, Uli Jon Roth, Cemetery Skyline

Sonderbeilagen

Exklusive Doro-Vinyl-7″ nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe – mit den verlorenen Warlock-LIVE-Songs.

Maximum Metal CD Vol. 306 mit Sinner, Uwe Lulis Project, Heartless Human Harvest, Embrace The Silence, The Eternal, Saviourself.

Ihr bekommt METAL HAMMER 07/2026 ab dem 19.06.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

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