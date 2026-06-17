Limp Bizkit hatten im Oktober 2025 den unvermittelten Verlust ihres Bassisten Sam Rivers im viel zu jungen Alter von 48 Jahren zu beklagen. Gitarrist Wes Borland hat nun in einem Interview, bei dem er eigentlich seine neue Signature-Gitarre — die Jackson King V KV — vorgestellt hat, über den Ableben des Gründungsmitglieds gesprochen. Dabei zeigte sich, dass der Todesfall dem 51-Jährigen immer noch sehr nahe geht.

Unersetzlich

„Er war wie ein Familienmitglied“, erinnert sich der Riff-Schmied von Limp Bizkit. „Ich versuche, nicht zu weinen. Es ist, als hätten wir einen Teil unserer DNS verloren. Es fällt mir im Moment einfach zu schwer, ausführlich darüber zu sprechen. Er ist absolut unersetzlich. Wir haben riesiges Glück, mit Richie [Buxton], der gerade bei uns spielt. Er ist ein großartiger Musiker und einfach ein wunderbarer Mensch.

Wir wollen ihn so lange wie möglich halten, denn er spielt auch in einer Band mit seiner Frau Ecca Vandal. Die beiden sind gerade sehr erfolgreich und ihre Karriere nimmt richtig Fahrt auf. Aber wir werden Richie so lange behalten, wie es geht, und einfach weitermachen. Sam ist jedenfalls nicht zu ersetzen. Er war das Herzstück. Es ist verrückt, darüber zu sprechen — es ist sehr emotional. Als es letztes Jahr passierte, standen wir alle unter Schock, und jetzt trauern wir alle.“

Die Leber

Sam Rivers hatte einst in Jon Wiederhorns Buch ‘Raising Hell (Backstage Tales From The Lives Of Metal Legends)’ bezüglich seiner Gesundheit zu Protokoll gegeben: „Ich bekam eine Lebererkrankung wegen exzessiven Trinkens. Weil es mir so miserabel ging, musste ich sogar Limp Bizkit im Jahr 2015 verlassen. Ein paar Monate danach realisierte ich, dass ich alles verändern muss, weil ich ein wirklich schlimmes Leberleiden hatte. Also hörte ich mit dem Trinken auf und tat alles, was mir die Ärzte sagten. Ich habe eine Behandlung für den Alkohol und eine Lebertransplantation bekommen, was perfekt zusammengepasst hat.“

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Darüber hinaus warnten Rivers die Ärzte, dass er sterben würde, wenn er nicht aufhören würde, Alkohol zu trinken: „Es wurde so schlimm, dass ich ins UCLA-Krankenhaus musste, und der Arzt sagte: ‚Wenn Sie nicht aufhören, werden Sie sterben. Und im Moment sieht es so aus, als bräuchten Sie eine neue Leber.‘“

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